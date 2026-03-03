ASTROLOGIA

O que é seu volta? Eclipse desta terça (3 de março) traz revelações e segundas chances para 3 signos no amor

Lua Cheia e Eclipse Lunar iluminam o que estava escondido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:15

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje traz uma energia de 'xeque-mate' para o coração. Com o Eclipse em Virgem, aquela dúvida que te assombrava sobre alguém do passado ou uma situação mal resolvida finalmente ganhará clareza.



Para os librianos, o momento é de cura: um segredo pode vir à tona, mas ele servirá para te libertar de um padrão emocional tóxico. Leão sentirá a necessidade de segurança; se o parceiro não oferece estabilidade, a decisão de seguir em frente será tomada com uma frieza necessária.