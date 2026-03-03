Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é seu volta? Eclipse desta terça (3 de março) traz revelações e segundas chances para 3 signos no amor

Lua Cheia e Eclipse Lunar iluminam o que estava escondido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:15

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje traz uma energia de 'xeque-mate' para o coração. Com o Eclipse em Virgem, aquela dúvida que te assombrava sobre alguém do passado ou uma situação mal resolvida finalmente ganhará clareza.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Amor profundo chega com força total e promete virar o jogo para 3 signos hoje (3 de março)

Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Para os librianos, o momento é de cura: um segredo pode vir à tona, mas ele servirá para te libertar de um padrão emocional tóxico. Leão sentirá a necessidade de segurança; se o parceiro não oferece estabilidade, a decisão de seguir em frente será tomada com uma frieza necessária.

Já para Peixes, o eclipse ocorre no setor das parcerias, indicando que um compromisso sério pode bater à porta, ou um término definitivo se a relação for apenas fumaça. É hora de trocar as ilusões pela realidade.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'

Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'
Imagem - Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John

Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John
Imagem - Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes
01

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões
02

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
03

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa
04

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa