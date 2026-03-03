O que é seu volta? Eclipse desta terça (3 de março) traz revelações e segundas chances para 3 signos no amor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de março de 2026 às 15:15
O céu de hoje traz uma energia de 'xeque-mate' para o coração. Com o Eclipse em Virgem, aquela dúvida que te assombrava sobre alguém do passado ou uma situação mal resolvida finalmente ganhará clareza.
Cor de cada signo para 2026
Para os librianos, o momento é de cura: um segredo pode vir à tona, mas ele servirá para te libertar de um padrão emocional tóxico. Leão sentirá a necessidade de segurança; se o parceiro não oferece estabilidade, a decisão de seguir em frente será tomada com uma frieza necessária.
Já para Peixes, o eclipse ocorre no setor das parcerias, indicando que um compromisso sério pode bater à porta, ou um término definitivo se a relação for apenas fumaça. É hora de trocar as ilusões pela realidade.