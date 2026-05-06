NOVELA DAS 6

Omar mata Jendal? Saiba a verdade sobre o ataque em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (6)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:00

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo desta quarta (6), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Omar, movido pelo ódio acumulado, golpeia Jendal com violência. O rei cai, e o clima de tragédia toma conta do palácio. Kênia se desespera ao ver o pai ferido, mas o que Omar não esperava era a intervenção de Dumi, que desarma o turco e decide socorrer o monarca. Omar foge acreditando piamente que o tirano deu seu último suspiro.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto Omar comemora a suposta morte com Ladisa, Dumi revela a verdade dolorosa para Akin, Jendal ainda está vivo. O dilema moral de Dumi em salvar o homem que o oprime gera uma divisão entre os rebeldes. Em Batanga, a notícia da sobrevivência do rei é guardada a sete chaves, enquanto Chinua tenta estancar o sangue do monarca e garantir que o pior não aconteça.

Em Barro Preto, Carrapato se disfarça de Viriato, criando uma confusão generalizada que deixa Miguel com a pulga atrás da orelha. A batina nunca foi tão mal usada. Mas o perigo real vem de Mirinho, que vê na viagem de Tonho a oportunidade perfeita para dar o bote e tentar conquistar Alika de uma vez por todas.



Diógenes segue firme no seu papel de investidor, reforçando que só põe a mão no bolso após o noivado da filha. O capítulo termina com Omar achando que é um herói, mas Jendal está prestes a acordar mais furioso do que nunca.

