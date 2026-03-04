Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 15:15
Se você trabalha com vendas, atendimento ao público ou depende de negociações, esta quarta-feira é o seu dia de ouro. A Lua em Libra favorece quem sabe jogar em equipe. A agressividade dá lugar à estratégia elegante, e os resultados aparecem para quem foca na colaboração.
Touro e Virgem verão que organizar o ambiente e tratar os colegas com gentileza abrirá portas que a força bruta não abriria. Já para Libra, o destaque é total: você é o líder natural do dia, e sua opinião será buscada para resolver impasses financeiros ou de gestão.
É hora de investir na sua imagem profissional e usar o seu networking. Um café despretensioso hoje pode virar o contrato da sua vida amanhã.