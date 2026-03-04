ASTROLOGIA

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa a partir desta quarta (4 de março)

Hoje o sucesso profissional bate à porta de quem souber usar as parcerias certas para crescer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:15

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você trabalha com vendas, atendimento ao público ou depende de negociações, esta quarta-feira é o seu dia de ouro. A Lua em Libra favorece quem sabe jogar em equipe. A agressividade dá lugar à estratégia elegante, e os resultados aparecem para quem foca na colaboração.



O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Touro e Virgem verão que organizar o ambiente e tratar os colegas com gentileza abrirá portas que a força bruta não abriria. Já para Libra, o destaque é total: você é o líder natural do dia, e sua opinião será buscada para resolver impasses financeiros ou de gestão.