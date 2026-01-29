ESCONDIDOS

Os segredos que existem dentro do carro que muitos motoristas sequer reparam

Aprenda a utilizar os suportes internos para ganhar mais espaço e conforto nas suas viagens

Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:00

Manter o interior do veículo em ordem é um desafio para quem passa muito tempo dirigindo. Felizmente, diversos recursos passam despercebidos, como os ganchos localizados estrategicamente perto dos encostos de cabeça.

Os ganchos de plástico servem para pendurar bolsas e jaquetas de maneira muito eficiente. Eles evitam que as roupas fiquem jogadas no banco, garantindo que o ambiente interno permaneça sempre arrumado e limpo.

Além disso, o uso correto desses acessórios amplia o espaço disponível para quem viaja atrás. Vale ressaltar que entender o funcionamento e os limites de peso é vital para não quebrar os componentes plásticos.

História e utilidade dos suportes internos

Você sabia que essa solução prática surgiu ainda na década de 1980? O objetivo era melhorar o aproveitamento interno, e hoje esses ganchos estão presentes tanto em carros elétricos quanto nos modelos tradicionais.

As alças de apoio que ficam sobre as portas costumam esconder esses ganchos úteis. Eles suportam tranquilamente cargas de até dois quilos, sendo ideais para sacolas leves ou peças de roupas que não podem amassar.

Ademais, proprietários de veículos antigos podem instalar esses acessórios com facilidade. O processo de montagem é intuitivo, permitindo que qualquer pessoa melhore a organização do automóvel sem gastar muito dinheiro.

Inovação nos bancos dos carros modernos

Atualmente, alguns modelos modernos trazem ganchos nos encostos de cabeça dianteiros. Para usá-los com eficiência, basta estendê-los e girá-los, facilitando a guarda de guarda-chuvas e fones de ouvido grandes.

Existem até fabricantes que oferecem cabides completos integrados ao design dos bancos. Essas soluções são muito elogiadas por famílias, pois evitam que pequenos objetos fiquem espalhados sob os pés dos passageiros.

Por outro lado, a manutenção desses itens não deve ser esquecida pelo dono do carro. Realizar uma limpeza periódica impede que as roupas fiquem manchadas e assegura que nada deslize ou caia durante o trajeto diário.

Riscos e cuidados com o sistema de airbag

É necessário ter cautela redobrada com os airbags laterais e de cortina ao usar os ganchos. Como esses sistemas de segurança inflam muito rápido, qualquer objeto pendurado pode ser arremessado contra os passageiros.

Um objeto rígido, como um guarda-chuva ou uma mochila pesada, oferece riscos reais. Em caso de colisão, o impacto desses itens pode causar ferimentos graves, transformando um acessório útil em uma ameaça severa.