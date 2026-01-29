Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os segredos que existem dentro do carro que muitos motoristas sequer reparam

Aprenda a utilizar os suportes internos para ganhar mais espaço e conforto nas suas viagens

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:00

Uso correto dos isotônicos evita excessos e melhora a recuperação do corpo Crédito: Freepik

Manter o interior do veículo em ordem é um desafio para quem passa muito tempo dirigindo. Felizmente, diversos recursos passam despercebidos, como os ganchos localizados estrategicamente perto dos encostos de cabeça.

Os ganchos de plástico servem para pendurar bolsas e jaquetas de maneira muito eficiente. Eles evitam que as roupas fiquem jogadas no banco, garantindo que o ambiente interno permaneça sempre arrumado e limpo.

Top 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução
9º - Chevrolet Onix 1.0 MT - R$ 99.990: O pacote de itens do Onix destaca-se pelos seis airbags, central multimídia MyLink de oito polegadas, assistente de partida em rampa e chave com sensor de aproximação por Divulgação
8º - Hyundai HB20 Comfort 1.0 - R$ 95.190: A configuração Comfort posiciona-se como a opção de entrada do Hyundai HB20 na linha 2026.  por Reprodução
7º - Citroën Basalt Feel 1.0 MT - R$ 94.990: O único SUV a integrar a lista é o Citroën Basalt Feel, equipado com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, aliado a um câmbio manual de cinco marchas por Divulgação
6º -Fiat Argo 1.0 - R$ 92.990: O Fiat Argo mantém sua presença no mercado com uma base sólida desde o lançamento em 2017 por Divulgação
5º -Volkswagen Polo Track - R$ 93.660: A versão de entrada Track utiliza o motor 1.0 aspirado de três cilindros, que gera até 84 cv e 10,3 kgfm de torque, operado por uma transmissão manual de cinco velocidades por Reprodução
4º - Peugeot 208 Style - R$ 92.990: O veiculo é equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Reprodução
3º - Fiat Mobi Like - R$ 81.060: O Fiat Mobi inicia 2026 como o terceiro veículo mais barato do país, sendo mais um modelo da marca a adotar o motor 1.0 Firefly.   por Divulgação
2º - Renault Kwid Zen - R$ 78.690: Entre seus principais itens de série, destaca-se a direção com assistência elétrica, o sistema Stop&Start (que auxilia na economia de combustível), luzes de condução diurna em LED e monitoramento da pressão dos pneus por Divulgação
1º - Citroën C3 Live 1.0 mt - R$ 75.990: O Citroën C3 detém o título de carro mais barato do Brasil no início de 2026. A versão de entrada Live está equipada com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Divulgação
1 de 10
10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução

Além disso, o uso correto desses acessórios amplia o espaço disponível para quem viaja atrás. Vale ressaltar que entender o funcionamento e os limites de peso é vital para não quebrar os componentes plásticos.

História e utilidade dos suportes internos

Você sabia que essa solução prática surgiu ainda na década de 1980? O objetivo era melhorar o aproveitamento interno, e hoje esses ganchos estão presentes tanto em carros elétricos quanto nos modelos tradicionais.

As alças de apoio que ficam sobre as portas costumam esconder esses ganchos úteis. Eles suportam tranquilamente cargas de até dois quilos, sendo ideais para sacolas leves ou peças de roupas que não podem amassar.

Ademais, proprietários de veículos antigos podem instalar esses acessórios com facilidade. O processo de montagem é intuitivo, permitindo que qualquer pessoa melhore a organização do automóvel sem gastar muito dinheiro.

Inovação nos bancos dos carros modernos

Atualmente, alguns modelos modernos trazem ganchos nos encostos de cabeça dianteiros. Para usá-los com eficiência, basta estendê-los e girá-los, facilitando a guarda de guarda-chuvas e fones de ouvido grandes.

Existem até fabricantes que oferecem cabides completos integrados ao design dos bancos. Essas soluções são muito elogiadas por famílias, pois evitam que pequenos objetos fiquem espalhados sob os pés dos passageiros.

LEIA MAIS

São Paulo começa a preparar prédios para receber 'carros voadores'; veja como vai funcionar

Vila na Bahia onde andar de carro é proibido ainda tem ruas de areia e atrai quem busca sossego

Governo chinês vai proibir uso de maçanetas eletrônicas em carros novos; entenda o que tem levado à proibição

Revisão do carro: os 7 pontos que você não deve pegar a estrada sem verificar antes

Se é proibido correr, por que os carros são projetados para atingir velocidades acima do limite permitido?

Por outro lado, a manutenção desses itens não deve ser esquecida pelo dono do carro. Realizar uma limpeza periódica impede que as roupas fiquem manchadas e assegura que nada deslize ou caia durante o trajeto diário.

Riscos e cuidados com o sistema de airbag

É necessário ter cautela redobrada com os airbags laterais e de cortina ao usar os ganchos. Como esses sistemas de segurança inflam muito rápido, qualquer objeto pendurado pode ser arremessado contra os passageiros.

Um objeto rígido, como um guarda-chuva ou uma mochila pesada, oferece riscos reais. Em caso de colisão, o impacto desses itens pode causar ferimentos graves, transformando um acessório útil em uma ameaça severa.

Consequentemente, avalie sempre a segurança antes de pendurar seus pertences nas alças laterais. Priorize itens leves e macios para garantir a proteção de todos os ocupantes durante qualquer deslocamento urbano.

Mais recentes

Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (30): A Foice pede cortes rápidos e decisões sem adiamento

Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (30): A Foice pede cortes rápidos e decisões sem adiamento
Imagem - Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026

Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026
Imagem - Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)
01

Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)

Imagem - Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’
02

Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
03

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)
04

Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)