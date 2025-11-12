ENTENDA

Pastora diz que Pica-Pau tentou matar seu filho: ‘Perseguia ele na moto’

Nadir Silva viralizou nas redes sociais com visões sobre o inferno

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:39

Pastora Nardir Silva também revelou que viu famosos no inferno Crédito: Reprodução | YouTube

A pastora Nadir Silva, que viralizou nas redes sociais, principalmente depois de dizer que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao dizer que o Pica-Pau, do desenho animado infantil, tentou matar o seu filho.

Em uma conversa com um homem, a pastora é taxativa quando a conversa é sobre espiritualidade cristã: “Todo tipo de jogo, desenho animado, é oriundo do inferno”, diz. “Ele era viciado em pica pau?”, questiona o homem.

“Demônio puro, esse demônio do Pica-Pau tentou matar o meu filho na moto, e eu via ele com aquela cantiga dele [ he he he], perseguindo meu filho na moto, e o senhor falou: ‘isso é oriundo do inferno, e ele veio pra matar teu filho’. Ele não é de acreditar muito não, mas até acreditou e vendeu a moto”.