Pastora diz que Pica-Pau tentou matar seu filho: ‘Perseguia ele na moto’

Felipe Sena
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:39
A pastora Nadir Silva, que viralizou nas redes sociais, principalmente depois de dizer que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao dizer que o Pica-Pau, do desenho animado infantil, tentou matar o seu filho.
Pastora Nadir
Em uma conversa com um homem, a pastora é taxativa quando a conversa é sobre espiritualidade cristã: “Todo tipo de jogo, desenho animado, é oriundo do inferno”, diz. “Ele era viciado em pica pau?”, questiona o homem.
“Demônio puro, esse demônio do Pica-Pau tentou matar o meu filho na moto, e eu via ele com aquela cantiga dele [ he he he], perseguindo meu filho na moto, e o senhor falou: ‘isso é oriundo do inferno, e ele veio pra matar teu filho’. Ele não é de acreditar muito não, mas até acreditou e vendeu a moto”.
O homem que está ao lado da pastora Nadir no momento chega a rir. Nadir Silva é dona do canal “A Casa da Pastora”, no YouTube, e viralizou após afirmar aos seguidores tudo que viu quando ‘foi ao inferno’, inclusive alguns famosos como Mamonas Assassinas. A religiosa tem mais de 130 mil inscritos na conta, mas viralizou com uma série de memes nas redes sociais.