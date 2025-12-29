Acesse sua conta
Esteja em alerta: Universo pede cautela com gastos e excessos dos signos nesta segunda (29 de dezembro)

Lua em Touro ajuda a enxergar excessos e planejar melhor a virada do ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:12

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Touro coloca os holofotes sobre valores pessoais e financeiros. É um excelente dia para revisar gastos de fim de ano, evitar exageros e pensar com mais clareza no que vale ou não o seu investimento emocional e material.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio) se sentem mais centrados e produtivos.

Já Leão, Escorpião e Aquário podem perceber um conflito interno entre desejo e obrigação.

A dica do dia é simples: gastar menos energia tentando agradar e mais tempo cuidando da sua base. O céu recompensa escolhas sólidas.

