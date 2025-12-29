Esteja em alerta: Universo pede cautela com gastos e excessos dos signos nesta segunda (29 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:12
A Lua em Touro coloca os holofotes sobre valores pessoais e financeiros. É um excelente dia para revisar gastos de fim de ano, evitar exageros e pensar com mais clareza no que vale ou não o seu investimento emocional e material.
Signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio) se sentem mais centrados e produtivos.
Já Leão, Escorpião e Aquário podem perceber um conflito interno entre desejo e obrigação.
A dica do dia é simples: gastar menos energia tentando agradar e mais tempo cuidando da sua base. O céu recompensa escolhas sólidas.