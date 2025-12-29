ASTROLOGIA

Esteja em alerta: Universo pede cautela com gastos e excessos dos signos nesta segunda (29 de dezembro)

Lua em Touro ajuda a enxergar excessos e planejar melhor a virada do ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:12

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Touro coloca os holofotes sobre valores pessoais e financeiros. É um excelente dia para revisar gastos de fim de ano, evitar exageros e pensar com mais clareza no que vale ou não o seu investimento emocional e material.

Signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio) se sentem mais centrados e produtivos.

Já Leão, Escorpião e Aquário podem perceber um conflito interno entre desejo e obrigação.