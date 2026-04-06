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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:30
No capítulo desta segunda (6), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a inveja de Virgínia vai atingir um novo patamar, e Alika sentirá na pele o peso de uma armação muito bem arquitetada.
Determinada a escorraçar Alika (Lúcia) da cidade, Virgínia tem uma ideia perversa, ela decide acusar a jovem de ter roubado joias valiosas. Para dar veracidade à mentira, a vilã começa a manipular Sebastião, movendo as peças para que todos acreditem no crime.
A Nobreza do Amor
O plano já começa a surtir efeito, Miguel, influenciado pela má fama que estão criando para a moça, desiste de alugar a casa para ela. Para piorar, Diógenes, Adônis e Fortunato surgem para cobrar de Alika o dinheiro referente ao empenho das tais joias.
Enquanto lida com as acusações, Alika abre o jogo com Niara. Mesmo apaixonada, ela garante que não pode se envolver com Tonho, já que seu objetivo principal continua sendo o retorno a Batanga. No entanto, Caetana aconselha Tonho a investigar melhor o passado da amada antes de dar qualquer passo definitivo.
Longe dali, o clima também é de perigo. Chinua e seus homens mostram bravura ao resgatar Akin do terrível poço das serpentes. O vilão Jendal provoca Dumi para colocar sua lealdade à prova.
Mirinho, sempre atento ao que não deve, vai reclamar com Graça sobre a atenção que Casemiro tem dado a Tonho, mostrando que a inveja corre solta na família.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.