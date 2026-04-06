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Plano de Virgínia faz Alika perder contrato de casa em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (6)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:30

Em A Nobreza do Amor, Virgínia tenta humilhar Alika: 'Aceita ser nossa criada?'  Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda (6), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a inveja de Virgínia vai atingir um novo patamar, e Alika sentirá na pele o peso de uma armação muito bem arquitetada.  

Determinada a escorraçar Alika (Lúcia) da cidade, Virgínia tem uma ideia perversa, ela decide acusar a jovem de ter roubado joias valiosas. Para dar veracidade à mentira, a vilã começa a manipular Sebastião, movendo as peças para que todos acreditem no crime.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

O plano já começa a surtir efeito, Miguel, influenciado pela má fama que estão criando para a moça, desiste de alugar a casa para ela. Para piorar, Diógenes, Adônis e Fortunato surgem para cobrar de Alika o dinheiro referente ao empenho das tais joias.  

Enquanto lida com as acusações, Alika abre o jogo com Niara. Mesmo apaixonada, ela garante que não pode se envolver com Tonho, já que seu objetivo principal continua sendo o retorno a Batanga. No entanto, Caetana aconselha Tonho a investigar melhor o passado da amada antes de dar qualquer passo definitivo.  

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Longe dali, o clima também é de perigo. Chinua e seus homens mostram bravura ao resgatar Akin do terrível poço das serpentes. O vilão Jendal provoca Dumi para colocar sua lealdade à prova.

Mirinho, sempre atento ao que não deve, vai reclamar com Graça sobre a atenção que Casemiro tem dado a Tonho, mostrando que a inveja corre solta na família.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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