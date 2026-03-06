Prosperidade à vista? Os caminhos financeiros de 3 signos terão uma virada poderosa a partir desta sexta (6 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de março de 2026 às 12:12
A sexta-feira não traz apenas romance, ela traz o impulso necessário para você fazer dinheiro. Quando o planeta do valor (Vênus) entra no signo da iniciativa (Áries), o universo premia quem tem coragem de empreender e mostrar seu talento.
Peixes é o grande sortudo da vez, com Vênus iluminando diretamente a casa das finanças. É hora de cobrar o que te devem ou lançar aquele projeto autoral. Escorpião e Capricórnio também entram no radar do sucesso: o primeiro através da produtividade acelerada e o segundo pelo reconhecimento dentro de casa ou em negócios imobiliários. Se você tem uma ideia guardada na gaveta, hoje é o dia de apresentá-la ao mundo com toda a sua garra.