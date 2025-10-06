Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:55
A influenciadora digital Rafaela Del Bianchi de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. Conhecida nas redes sociais, ela era ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin Nicoli, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.
Rafaela Del Bianchi
Com mais de 17 mil seguidores no Instagram, Rafaela compartilhava o dia a dia com a filha, Júlia, além de treinos de academia, viagens e momentos de humor. Amigos e fãs usaram as redes sociais para se despedir e prestar homenagens. “Só consigo pensar na Júlia, meu Deus, a Rafa era super mãe, que Deus conforte o coração dos familiares, principalmente da menina dela”, escreveu uma seguidora.
O acidente
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, o carro em que Rafaela estava capotou e ficou completamente destruído. Ela não usava o cinto de segurança no momento da batida e foi arremessada para fora do veículo. A morte foi confirmada ainda no local.
Uma outra passageira, que utilizava o cinto, sobreviveu com ferimentos leves e foi levada para o Hospital Mário Gatti. Kerolin, ex-namorada da influencer, foi uma das primeiras a chegar ao local e precisou ser amparada por familiares e amigos diante da tragédia.
Última publicação
Poucas horas antes do acidente, Rafaela compartilhou uma foto nos stories do Instagram. A imagem se tornou espaço de despedida, onde seguidores e amigos deixaram mensagens de carinho.