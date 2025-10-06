LUTO

Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia

Ela tinha 27 anos e era mãe de uma menina

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:55

Rafaela Del Bianchi morreu em acidente Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Rafaela Del Bianchi de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. Conhecida nas redes sociais, ela era ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin Nicoli, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

Com mais de 17 mil seguidores no Instagram, Rafaela compartilhava o dia a dia com a filha, Júlia, além de treinos de academia, viagens e momentos de humor. Amigos e fãs usaram as redes sociais para se despedir e prestar homenagens. “Só consigo pensar na Júlia, meu Deus, a Rafa era super mãe, que Deus conforte o coração dos familiares, principalmente da menina dela”, escreveu uma seguidora.

O acidente

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, o carro em que Rafaela estava capotou e ficou completamente destruído. Ela não usava o cinto de segurança no momento da batida e foi arremessada para fora do veículo. A morte foi confirmada ainda no local.

Uma outra passageira, que utilizava o cinto, sobreviveu com ferimentos leves e foi levada para o Hospital Mário Gatti. Kerolin, ex-namorada da influencer, foi uma das primeiras a chegar ao local e precisou ser amparada por familiares e amigos diante da tragédia.

