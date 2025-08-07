Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:44
Heloísa Helena, uma das grandes figuras femininas da televisão brasileira entre as décadas de 1960 e 1990, teve uma trajetória marcante na Globo e um fim trágico na vida real. A atriz foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, em 1999, após sofrer um infarto. Ela tinha 81 anos.
A artista fez história em novelas de sucesso da Globo, como Selva de Pedra (1972), O Astro (1977), A Sucessora (1978), Roque Santeiro (1985), Que Rei Sou Eu? (1989) e Araponga (1992), além de estrear na emissora em Verão Vermelho (1969).
Heloísa Helena em "Selva de Pedra"
Antes da televisão, Heloísa iniciou sua carreira como cantora, mas foi no cinema que ela ganhou destaque. Entre os anos 1930 e 1950, atuou em diversos filmes, como O Samba da Vida (1937), Futebol em Família (1939), Luz dos Meus Olhos (1947) e É Com Este Que Eu Vou (1948), consolidando sua imagem como uma das artistas mais versáteis da época.
Em 1994, a atriz enfrentou um momento difícil ao fraturar a pélvis durante uma visita à filha nos Estados Unidos. O acidente a afastou dos estúdios por cinco anos. Ela retornou à televisão em 1999, ano de sua morte, com uma participação especial na série Mulher, da Globo, que fez sucesso na época.
Segundo informações da época, Heloísa Helena foi encontrada sem vida em casa por suas filhas. Sua morte gerou comoção entre colegas de profissão e fãs, que lembram com carinho de sua contribuição para a teledramaturgia brasileira.