MEMÓRIA DA TV

Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa

Estrela de novelas, a artista teve uma trajetória marcante na televisão, mas enfrentou um fim trágico

Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:44

Heloísa Helena e Regina Duarte em "Selva de Pedra" Crédito: Cedoc/Globo

Heloísa Helena, uma das grandes figuras femininas da televisão brasileira entre as décadas de 1960 e 1990, teve uma trajetória marcante na Globo e um fim trágico na vida real. A atriz foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, em 1999, após sofrer um infarto. Ela tinha 81 anos.

A artista fez história em novelas de sucesso da Globo, como Selva de Pedra (1972), O Astro (1977), A Sucessora (1978), Roque Santeiro (1985), Que Rei Sou Eu? (1989) e Araponga (1992), além de estrear na emissora em Verão Vermelho (1969).

Heloísa Helena em "Selva de Pedra" 1 de 5

Antes da televisão, Heloísa iniciou sua carreira como cantora, mas foi no cinema que ela ganhou destaque. Entre os anos 1930 e 1950, atuou em diversos filmes, como O Samba da Vida (1937), Futebol em Família (1939), Luz dos Meus Olhos (1947) e É Com Este Que Eu Vou (1948), consolidando sua imagem como uma das artistas mais versáteis da época.

Em 1994, a atriz enfrentou um momento difícil ao fraturar a pélvis durante uma visita à filha nos Estados Unidos. O acidente a afastou dos estúdios por cinco anos. Ela retornou à televisão em 1999, ano de sua morte, com uma participação especial na série Mulher, da Globo, que fez sucesso na época.