Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa

Estrela de novelas, a artista teve uma trajetória marcante na televisão, mas enfrentou um fim trágico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:44

Heloísa Helena e Regina Duarte em
Heloísa Helena e Regina Duarte em "Selva de Pedra" Crédito: Cedoc/Globo

Heloísa Helena, uma das grandes figuras femininas da televisão brasileira entre as décadas de 1960 e 1990, teve uma trajetória marcante na Globo e um fim trágico na vida real. A atriz foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, em 1999, após sofrer um infarto. Ela tinha 81 anos.

A artista fez história em novelas de sucesso da Globo, como Selva de Pedra (1972), O Astro (1977), A Sucessora (1978), Roque Santeiro (1985), Que Rei Sou Eu? (1989) e Araponga (1992), além de estrear na emissora em Verão Vermelho (1969).

Heloísa Helena em "Selva de Pedra"

Heloísa Helena e Regina Duarte em "Selva de Pedra" por Cedoc/Globo
Heloísa Helena por Reprodução
Heloísa Helena por Reprodução
Heloísa Helena por Reprodução
Heloísa Helena por Reprodução
1 de 5
Heloísa Helena e Regina Duarte em "Selva de Pedra" por Cedoc/Globo

Antes da televisão, Heloísa iniciou sua carreira como cantora, mas foi no cinema que ela ganhou destaque. Entre os anos 1930 e 1950, atuou em diversos filmes, como O Samba da Vida (1937), Futebol em Família (1939), Luz dos Meus Olhos (1947) e É Com Este Que Eu Vou (1948), consolidando sua imagem como uma das artistas mais versáteis da época.

Em 1994, a atriz enfrentou um momento difícil ao fraturar a pélvis durante uma visita à filha nos Estados Unidos. O acidente a afastou dos estúdios por cinco anos. Ela retornou à televisão em 1999, ano de sua morte, com uma participação especial na série Mulher, da Globo, que fez sucesso na época.

Leia mais

Cachorros com o focinho curto: veja 9 raças dos cães braquicefálicos

Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Segundo informações da época, Heloísa Helena foi encontrada sem vida em casa por suas filhas. Sua morte gerou comoção entre colegas de profissão e fãs, que lembram com carinho de sua contribuição para a teledramaturgia brasileira.

Leia mais

Imagem - Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

Imagem - Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Imagem - Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Mais recentes

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
Imagem - Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'
Imagem - Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
02

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
03

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado