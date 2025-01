VEJA

Rafa Vitti celebra oito anos com Tata Werneck com vídeo inusitado

O ator e a comediante renovaram os votos de casamento no final do ano passado

Rafa Vitti e Tata Werneck completaram 8 anos de relacionamento nesta segunda-feira (13), e para celebrar a data, o ator compartilhou um vídeo de um momento inusitado com a esposa. O ator e a comediante, à frente do programa Lady Night, renovaram os votos de casamento em uma cerimônia na praia, no final do ano passado.