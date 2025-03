GRAVIDEZ

Rebeca Abravanel causa alvoroço ao postar foto grávida: Espera um segundo filho?

Apresentadora, que teve seu primeiro filho em janeiro, emociona seguidores com imagem especial, gerando especulações sobre uma nova gestação

Neste domingo, 23, Rebeca Abravanel, conhecida por sua discrição, encantou seus seguidores ao postar uma foto em que aparece grávida. A imagem gerou uma onda de especulações, com muitos fãs imaginando que a apresentadora estivesse esperando um segundo filho com o marido, o jogador Alexandre Pato.>

Porém, a foto, que foi tirada durante a gestação de seu primeiro filho, Benjamin, revelou-se um registro antigo. Benjamin nasceu em 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e é o primeiro filho do casal. A gestação de Rebeca foi mantida longe dos holofotes, com a apresentadora mostrando sua barriga em poucas ocasiões, e compartilhando esse momento com grande intimidade.>