SAÚDE MENTAL

'Lili cantou': Whindersson Nunes recebe alta de clínica psiquiátrica e mãe do humorista se emociona

Após um mês internado voluntariamente, humorista volta para casa e recebe apoio da família e fãs

Após pouco mais de um mês internado voluntariamente em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, Whindersson Nunes recebeu alta nesta quinta-feira (27). O humorista compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram, publicando uma foto com a legenda enigmática: "Lili cantou". Ele também postou um story brincando com seu cachorro, mostrando que já está em casa. >