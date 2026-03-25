Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 16:00
No capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta-feira (25), Salma não consegue mais guardar seus sentimentos e abre o coração para o Padre Viriato, confessando que está perdidamente apaixonada por Tonho.
O desabafo acontece bem no momento em que Fátima e Miguel tentam repreender a jovem, exigindo que ela foque no futuro e na chegada de Adib e Jamile.
A Nobreza do Amor
Cansado das gracinhas de Mirinho, que tenta disfarçar de todo jeito seu interesse por Alika na frente de Virgínia, Tonho decide intervir. Ele perde a paciência e exige que o rival se afaste de Alika de uma vez por todas.
Para fechar o capítulo, o clima esquenta em Batanga após Campbell alertar sobre uma rebelião de mineiros, e Ngozi acaba sendo ferido no confronto com a guarda real de Jendal.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.