NOVELA DAS 6

Salma abre o coração ao Padre e revela paixão proibida por Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (25)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:00

Rayssa Bratillieri vive Salma em A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta-feira (25), Salma não consegue mais guardar seus sentimentos e abre o coração para o Padre Viriato, confessando que está perdidamente apaixonada por Tonho.

O desabafo acontece bem no momento em que Fátima e Miguel tentam repreender a jovem, exigindo que ela foque no futuro e na chegada de Adib e Jamile.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Cansado das gracinhas de Mirinho, que tenta disfarçar de todo jeito seu interesse por Alika na frente de Virgínia, Tonho decide intervir. Ele perde a paciência e exige que o rival se afaste de Alika de uma vez por todas.

Para fechar o capítulo, o clima esquenta em Batanga após Campbell alertar sobre uma rebelião de mineiros, e Ngozi acaba sendo ferido no confronto com a guarda real de Jendal.