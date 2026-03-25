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Salma abre o coração ao Padre e revela paixão proibida por Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (25)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:00

Rayssa Bratillieri vive Salma em A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta-feira (25), Salma não consegue mais guardar seus sentimentos e abre o coração para o Padre Viriato, confessando que está perdidamente apaixonada por Tonho.

O desabafo acontece bem no momento em que Fátima e Miguel tentam repreender a jovem, exigindo que ela foque no futuro e na chegada de Adib e Jamile.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Cansado das gracinhas de Mirinho, que tenta disfarçar de todo jeito seu interesse por Alika na frente de Virgínia, Tonho decide intervir. Ele perde a paciência e exige que o rival se afaste de Alika de uma vez por todas.

Para fechar o capítulo, o clima esquenta em Batanga após Campbell alertar sobre uma rebelião de mineiros, e Ngozi acaba sendo ferido no confronto com a guarda real de Jendal.  

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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