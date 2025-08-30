Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Samuel assume presidência da Boaz e demite dois personagens

Filho de Abel vai encarar Jacques, além de mandar seu comparsa para fora da empresa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:00

Samuel e Jacques em
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Samuel (Juan Paiva) vai peitar seu tio Jacques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" e desta vez sairá vitorioso. Após Rosa (Suely Franco) cortar as asinhas de Jaques (Marcello Novaes) e convocar eleições para definir quem deve ser o novo presidente da Boaz, o o jovem se candidatará, disputará o cargo com o tio e vencerá. Logo ao assumir ele usará o poder para demitir Jaques e seu comparsa Danilo (Felipe Simas) também sairá fora. 

O momento marcará e uma grande reviravolta na novela das 7 da TV Globo. As informações são do site Notícias da TV e as cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 24 de setembro da trama.

Samuel e Danilo em "Dona de Mim"

Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leo e Samuel por Reprodução | Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Adotado, Samuel descobrirá detalhes sobre o seu passado em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
1 de 11
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow

Leia mais

Imagem - Outra morte em 'Dona de Mim'? Personagem sofre atentado em cena surpreendente

Outra morte em 'Dona de Mim'? Personagem sofre atentado em cena surpreendente

Imagem - 'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

Imagem - Galã de Dona de Mim, Humberto Morais fala sobre chance de entrar no OnlyFans

Galã de Dona de Mim, Humberto Morais fala sobre chance de entrar no OnlyFans

Primeiramente, Rosa receberá os documentos das decisões que terá tomado sobre seu futuro e seu patrimônio e convocará uma reunião na Boaz. É aí que ela vai anunciar à família que passou metade de suas ações da empresa para Sofia (Elis Cabral) e que tornou Samuel seu curador, responsável por suas finanças quando não tiver mais condição de cuidar.

Jaques imediatamente protestará, se enfurecerá e ameaçará interditar a mãe, mas a situação dele ainda piorará. No dia seguinte, Rosa convocará outra reunião, desta vez para definir quem será o presidente da firma.

No dia seguinte à confusão, Rosa reunirá novamente a família, desta vez para decidir quem assumirá a presidência da empresa. Antes disso, porém, Jaques reagirá com fúria à possibilidade de perder espaço e chegará a ameaçar interditar a própria mãe.

Na votação, Leo (Clara Moneke), como representante legal de Sofia, terá direito ao voto e declarará apoio a Samuel. Ayla (Bel Lima), Davi (Rafael Vitti) e a própria Rosa também ficarão do lado dele. Apenas Ricardo (Marcos Pasquim) escolherá Jaques, que sairá derrotado.

Com a maioria, Samuel será eleito presidente da Boaz e, logo em sua primeira decisão, afastará Jaques do cargo. O vilão, inconformado, começará a juntar seus objetos pessoais. Samuel ainda decidirá demitir Danilo, por saber que o ambicioso sempre atuou como aliado de Jaques.

Humilhado, o ex-motorista irá até a sala da presidência para reclamar da forma como foi dispensado. Samuel resolverá chamá-lo de volta, mas com um propósito oculto. Ele pretende transformar Danilo em informante para obter pistas sobre o tio e, principalmente, esclarecer o assassinato de Abel (Tony Ramos). O personagem de Felipe Simas, desconfiado, negará qualquer conhecimento sobre o crime.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

Leia mais

Imagem - Superando a ansiedade da mamografia: 6 dicas para se sentir mais segura

Superando a ansiedade da mamografia: 6 dicas para se sentir mais segura

Imagem - Marcenaria é peça-chave para transformar os ambientes; veja 5 dicas

Marcenaria é peça-chave para transformar os ambientes; veja 5 dicas

Imagem - Confira 11 ativos e cuidados ideais para a pele madura

Confira 11 ativos e cuidados ideais para a pele madura

Mais recentes

Imagem - Atriz de 'Vale Tudo' perdeu papel em 'Terra Nostra' mesmo após gravar cenas; relembre

Atriz de 'Vale Tudo' perdeu papel em 'Terra Nostra' mesmo após gravar cenas; relembre
Imagem - 'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje
Imagem - Atriz Isabelle Drummond enfrenta processo judicial por dívida milionária em condomínio

Atriz Isabelle Drummond enfrenta processo judicial por dívida milionária em condomínio

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua