REVIRAVOLTA

Samuel assume presidência da Boaz e demite dois personagens

Filho de Abel vai encarar Jacques, além de mandar seu comparsa para fora da empresa

Elis Freire

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:00

Samuel e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Samuel (Juan Paiva) vai peitar seu tio Jacques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" e desta vez sairá vitorioso. Após Rosa (Suely Franco) cortar as asinhas de Jaques (Marcello Novaes) e convocar eleições para definir quem deve ser o novo presidente da Boaz, o o jovem se candidatará, disputará o cargo com o tio e vencerá. Logo ao assumir ele usará o poder para demitir Jaques e seu comparsa Danilo (Felipe Simas) também sairá fora.

O momento marcará e uma grande reviravolta na novela das 7 da TV Globo. As informações são do site Notícias da TV e as cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 24 de setembro da trama.

Primeiramente, Rosa receberá os documentos das decisões que terá tomado sobre seu futuro e seu patrimônio e convocará uma reunião na Boaz. É aí que ela vai anunciar à família que passou metade de suas ações da empresa para Sofia (Elis Cabral) e que tornou Samuel seu curador, responsável por suas finanças quando não tiver mais condição de cuidar.

Jaques imediatamente protestará, se enfurecerá e ameaçará interditar a mãe, mas a situação dele ainda piorará. No dia seguinte, Rosa convocará outra reunião, desta vez para definir quem será o presidente da firma.

No dia seguinte à confusão, Rosa reunirá novamente a família, desta vez para decidir quem assumirá a presidência da empresa. Antes disso, porém, Jaques reagirá com fúria à possibilidade de perder espaço e chegará a ameaçar interditar a própria mãe.

Na votação, Leo (Clara Moneke), como representante legal de Sofia, terá direito ao voto e declarará apoio a Samuel. Ayla (Bel Lima), Davi (Rafael Vitti) e a própria Rosa também ficarão do lado dele. Apenas Ricardo (Marcos Pasquim) escolherá Jaques, que sairá derrotado.

Com a maioria, Samuel será eleito presidente da Boaz e, logo em sua primeira decisão, afastará Jaques do cargo. O vilão, inconformado, começará a juntar seus objetos pessoais. Samuel ainda decidirá demitir Danilo, por saber que o ambicioso sempre atuou como aliado de Jaques.

Humilhado, o ex-motorista irá até a sala da presidência para reclamar da forma como foi dispensado. Samuel resolverá chamá-lo de volta, mas com um propósito oculto. Ele pretende transformar Danilo em informante para obter pistas sobre o tio e, principalmente, esclarecer o assassinato de Abel (Tony Ramos). O personagem de Felipe Simas, desconfiado, negará qualquer conhecimento sobre o crime.