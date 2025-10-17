BRIGA FEIA

Samuel dá soco em Jaques após ouvir tio falar um nome: 'Tira da sua boca!'

O jovem vai perder em cabeça em discussão na frente da família

Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:13

Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Após decisão da Justiça em "Dona de Mim", Sofia (Elis Cabral) voltará a ser oficialmente da família Boaz, porém, mesmo entre os parentes, as divergências sobre a criação da menina são muitas e escondem alguns segredos. Com as emoções à flor da pele, o irmão da menina, Samuel (Juan Paiva), terá uma briga feia com Jacques (Marcello Novaes) na mesa de café da manhã. Ao ouvir o vilão falar o nome de um personagem, o herdeiro perderá a cabeça e irá para cima do tio, dando um soco na cara dele.

A discussão começará quando Jaques (Marcello Novaes) anunciar que Filipa (Cláudia Abreu) irá pedir a guarda de Sofia. Samuel (Juan Paiva) não gostará nada desta história, já que ele, como irmão, pretendia pleitear ser o tutor da garota.

Jacques e Samuel em Dona de Mim 1 de 7

“Os Desembargadores reformaram a decisão e reconheceram a paternidade sócio-afetiva do seu Abel Boaz”, afirmará a advogada à família. É aí que Jacques vai anunciar para todos o que já havia conversado com Filipa no caso de uma decisão favorável sobre o pertencimento da personagem de Elis Cabral à família Boaz.

“Filipa, agora sim, nós já podemos entrar com o pedido de guarda da Sofia”, dirá ele na frente de todos.

Samuel, então, reagirá imediatamente, indignado. “Nunca! Eu que vou entrar com o pedido. Eu vou pedir a guarda! Sou irmão da Sofia!”, gritará.

“E a Filipa é madrasta! Tem mais direito aqui que nós todos juntos! Tenho certeza que seria a vontade do Abel, rebaterá o tio. Ao ouvir Jaques tocar no nome do seu pai falecido, o jovem vai perder a cabeça.

Samuel se levantará, partirá em direção a Jaques e dará um soco na cara do tio ali mesmo na mesa de jantar. “Tira o nome do meu pai da tua boca!”, ordenará Samuel.

Samuel dará soco em Jacques 1 de 3