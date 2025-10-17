Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Samuel dá soco em Jaques após ouvir tio falar um nome: 'Tira da sua boca!'

O jovem vai perder em cabeça em discussão na frente da família

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:13

Samuel partirá para cima de Jacques em
Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Após decisão da Justiça em "Dona de Mim", Sofia (Elis Cabral) voltará a ser oficialmente da família Boaz, porém, mesmo entre os parentes, as divergências sobre a criação da menina são muitas e escondem alguns segredos. Com as emoções à flor da pele, o irmão da menina, Samuel (Juan Paiva), terá uma briga feia com Jacques (Marcello Novaes) na mesa de café da manhã. Ao ouvir o vilão falar o nome de um personagem, o herdeiro perderá a cabeça e irá para cima do tio, dando um soco na cara dele. 

A discussão começará quando Jaques (Marcello Novaes) anunciar que Filipa (Cláudia Abreu) irá pedir a guarda de Sofia. Samuel (Juan Paiva) não gostará nada desta história, já que ele, como irmão, pretendia pleitear ser o tutor da garota. 

Jacques e Samuel em Dona de Mim

Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Adotado, Samuel descobrirá detalhes sobre o seu passado em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
1 de 7
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow

Leia mais

Imagem - Kami e Ryan ficam em 'Dona de Mim', mas situação trava ela na hora H

Kami e Ryan ficam em 'Dona de Mim', mas situação trava ela na hora H

Imagem - Leona e Samuel brigam feio por causa de Sofia em 'Dona de Mim'

Leona e Samuel brigam feio por causa de Sofia em 'Dona de Mim'

Imagem - Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

“Os Desembargadores reformaram a decisão e reconheceram a paternidade sócio-afetiva do seu Abel Boaz”, afirmará a advogada à família. É aí que Jacques vai anunciar para todos o que já havia conversado com Filipa no caso de uma decisão favorável sobre o pertencimento da personagem de Elis Cabral à família Boaz. 

“Filipa, agora sim, nós já podemos entrar com o pedido de guarda da Sofia”, dirá ele na frente de todos. 

Samuel, então, reagirá imediatamente, indignado. “Nunca! Eu que vou entrar com o pedido. Eu vou pedir a guarda! Sou irmão da Sofia!”, gritará. 

“E a Filipa é madrasta! Tem mais direito aqui que nós todos juntos! Tenho certeza que seria a vontade do Abel, rebaterá o tio. Ao ouvir Jaques tocar no nome do seu pai falecido, o jovem vai perder a cabeça.

Samuel se levantará, partirá em direção a Jaques e dará um soco na cara do tio ali mesmo na mesa de jantar. “Tira o nome do meu pai da tua boca!”, ordenará Samuel.

Samuel dará soco em Jacques

Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 3
Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - É hoje! Último capítulo de Vale Tudo terá 1h10 de duração e promete desfecho histórico

É hoje! Último capítulo de Vale Tudo terá 1h10 de duração e promete desfecho histórico

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Tags:

Dona de mim Novela

Mais recentes

Imagem - Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’
Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio
Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)