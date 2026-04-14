NOVELA DAS 6

Soliman morre após reencontro emocionante com Omar em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (14)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:00

Em A Nobreza do Amor, Paxá Soliman irá morrer, despertando a fúria de Jendal Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça (14), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., após o momento de felicidade ao saber que o filho Omar despertou, o Paxá acaba não resistindo às condições da prisão. Dumi, que ajudou no encontro dos dois, é quem recebe a notícia devastadora, Soliman está morto.

Enquanto a tragédia acontece no exterior, por aqui o 'quadrado amoroso' ganha novos capítulos. Alika resolveu ter uma conversa sincera com Salma e revelou que sabe do interesse da amiga por Tonho. As duas reafirmaram a amizade, mas Alika deixou claro que existe algo que a impede de se entregar ao amor do galã. Tonho, claro, está cada vez mais intrigado com esse mistério e pressionou a amada para saber a verdade.

A Nobreza do Amor 1 de 27

E Mirinho? Ele não desiste! O rapaz garantiu ao Manoel que não vai perder a Alika para o Tonho de jeito nenhum. Ele até tentou se desculpar com ela, mas o José teve que intervir para evitar confusão.

