Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Soliman morre após reencontro emocionante com Omar em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (14)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:00

Em A Nobreza do Amor, Paxá Soliman irá morrer, despertando a fúria de Jendal   Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça (14), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., após o momento de felicidade ao saber que o filho Omar despertou, o Paxá acaba não resistindo às condições da prisão. Dumi, que ajudou no encontro dos dois, é quem recebe a notícia devastadora, Soliman está morto.  

Enquanto a tragédia acontece no exterior, por aqui o 'quadrado amoroso' ganha novos capítulos. Alika resolveu ter uma conversa sincera com Salma e revelou que sabe do interesse da amiga por Tonho. As duas reafirmaram a amizade, mas Alika deixou claro que existe algo que a impede de se entregar ao amor do galã. Tonho, claro, está cada vez mais intrigado com esse mistério e pressionou a amada para saber a verdade.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Leia mais

Imagem - Como é a casa de Rita Batista, casarão dos anos 1950 em Salvador que levou prêmio nacional de arquitetura e design

Como é a casa de Rita Batista, casarão dos anos 1950 em Salvador que levou prêmio nacional de arquitetura e design

Imagem - Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Imagem - 'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

E Mirinho? Ele não desiste! O rapaz garantiu ao Manoel que não vai perder a Alika para o Tonho de jeito nenhum. Ele até tentou se desculpar com ela, mas o José teve que intervir para evitar confusão.  

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morte trágica e acusação de roubo agitam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (6 a 11 de abril)

Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Tags:

tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões

Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões
Imagem - A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)
Imagem - Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²