Sommelier de água: entenda por que bebida de restaurante renomado pode chegar a R$ 138

Felipe Sena
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:25
Em restaurantes refinados é normal que seja oferecida aos clientes uma carta de vinhos ou até mesmo outras bebidas como espumantes e champagnes. No entanto, o La Popote decidiu inovar.
La Popote
O restaurante inglês trouxe para o restaurante uma carta de águas. Isso mesmo! O espaço comandado pelo chef Joseph Rawlins e pela sua esposa Gaëlle Radigon, desde 2019, traz uma variedade da mais pura água mineral.
Os dois conheceram Doran Binder, sommelier de água, que já era fornecedor do estabelecimento, e foi ele que sugeriu a ideia do menu especial no cardápio há dois anos.
Em 2022, o casal proprietário chegou a participar de uma degustação de águas promovida por Binder. No entanto, a curadoria para inserção da novidade no cardápio aconteceu apenas em janeiro de 2025.
O cardápio tem rótulos de países como França, Espanha, Portugal, Itália, Islândia e Inglaterra, com opções com e sem gás. Os valores podem chegar até 19 libras, o equivalente a R$ 138.
Quem não quiser desembolsar o valor, pode optar pela opção de água filtrada gratuita. Desde 2022, o restaurante integra o Guia Michelin.
A cena gastronômica vem se modificando ao longo dos anos. Para Binden esse é um dos fatores que trazem e elevam o valor da água no cardápio. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o sommelier explicou que o sabor da água se diferencia de acordo com sólidos dissolvidos, como minerais absorvidos naturalmente antes da água ser retirada da fonte e engarrafada.
“Trabalhei em um menu de águas nos últimos três a quatro anos, tentando vender a ideia para um restaurante, e tem sido muito difícil. Achavam que se tratava de uma piada, então foi muito animador quando o La Popote aceitou a sugestão”, disse Binder.