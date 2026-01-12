Suar emagrece? Especialista explica o que acontece com o corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:43
Com a chegada do verão, cresce também a procura por atividades físicas ao ar livre. Nesse período de altas temperaturas, volta à tona um mito recorrente: a ideia de que suar em excesso ajuda a emagrecer. Embora a transpiração seja frequentemente associada ao esforço físico, ela não está ligada à queima de gordura, mas ao mecanismo natural do corpo para regular a temperatura quando o metabolismo acelera durante o exercício.
Segundo o médico Arthur Baeta Neves, ao praticar atividade física o corpo aquece e o suor surge apenas para ajudar a regular a temperatura. Ele explica que suar não significa emagrecer, já que a perda de peso real acontece quando o organismo gasta energia suficiente para queimar glicose e gordura. “A queda momentânea no peso após treinos no calor costuma ser resultado da perda de líquidos e sais minerais, e não de gordura corporal”, afirma. Por isso, a hidratação adequada é fundamental para evitar desidratação e manter o bom desempenho físico.
Desidratação e golpes de calor
Patrick Galdino, professor referência da rede Fast Tennis, explica que o tênis é considerado um exercício aeróbico de alta intensidade, capaz de promover elevado gasto calórico. Uma hora de jogo pode queimar entre 400 e 700 calorias, dependendo da intensidade e do perfil do praticante. Além disso, o esporte trabalha grandes grupos musculares, como pernas, glúteos, abdômen e braços, contribuindo para o fortalecimento muscular e melhora do condicionamento cardiovascular.
“O diferencial dessa prática está na dinâmica do jogo: arrancadas, mudanças rápidas de direção e esforço intermitente mantêm a frequência cardíaca elevada e tornam a atividade eficiente para quem busca controle de peso”, afirma Galdino.
Apesar dos benefícios, o profissional alerta que praticar tênis em dias muito quentes exige cuidados específicos. O aumento da temperatura corporal eleva a sobrecarga térmica e pode comprometer o desempenho físico e a segurança do praticante. “Hidratação antes, durante e após o jogo, pausas regulares e respeito aos limites do corpo são fundamentais para evitar fadiga, mal-estar ou até quadros de exaustão”, reforça Patrick.