ENTENDA

Suar emagrece? Especialista explica o que acontece com o corpo

Nesse contexto, o tênis desponta como uma das modalidades mais buscadas pelo alto gasto calórico

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:43

Atividades aeróbicas de intensidade moderada são as mais recomendadas no verão Crédito: Divulgação/Envato Imagens

Com a chegada do verão, cresce também a procura por atividades físicas ao ar livre. Nesse período de altas temperaturas, volta à tona um mito recorrente: a ideia de que suar em excesso ajuda a emagrecer. Embora a transpiração seja frequentemente associada ao esforço físico, ela não está ligada à queima de gordura, mas ao mecanismo natural do corpo para regular a temperatura quando o metabolismo acelera durante o exercício.

Segundo o médico Arthur Baeta Neves, ao praticar atividade física o corpo aquece e o suor surge apenas para ajudar a regular a temperatura. Ele explica que suar não significa emagrecer, já que a perda de peso real acontece quando o organismo gasta energia suficiente para queimar glicose e gordura. “A queda momentânea no peso após treinos no calor costuma ser resultado da perda de líquidos e sais minerais, e não de gordura corporal”, afirma. Por isso, a hidratação adequada é fundamental para evitar desidratação e manter o bom desempenho físico.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

Patrick Galdino, professor referência da rede Fast Tennis, explica que o tênis é considerado um exercício aeróbico de alta intensidade, capaz de promover elevado gasto calórico. Uma hora de jogo pode queimar entre 400 e 700 calorias, dependendo da intensidade e do perfil do praticante. Além disso, o esporte trabalha grandes grupos musculares, como pernas, glúteos, abdômen e braços, contribuindo para o fortalecimento muscular e melhora do condicionamento cardiovascular.

“O diferencial dessa prática está na dinâmica do jogo: arrancadas, mudanças rápidas de direção e esforço intermitente mantêm a frequência cardíaca elevada e tornam a atividade eficiente para quem busca controle de peso”, afirma Galdino.