ESPORTE E TURISMO

Conheça nove destinos brasileiros para praticar esportes náuticos neste verão

Com o aumento das temperaturas, cresce a procura por roteiros no litoral brasileiro para a prática de wakeboard, mergulho e passeios em família e amigos

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:10

Represa de Furnas (MG) Crédito: Divulgação/Agência Brasil

Verão, calor e mar formam o cenário perfeito para um movimento que só cresce no Brasil: a prática de esportes náuticos. De norte a sul, destinos com boa infraestrutura de marinas, águas abrigadas e contato direto com a natureza entram no radar de quem quer trocar filas e trânsito por dias de wakeboard, mergulho, pesca esportiva, passeios de lancha em família e muita adrenalina a bordo.

“Percebemos, ano após ano, um aumento no público que busca embarcações versáteis, aptas tanto para o lazer em família quanto para esportes náuticos”, afirma Fernando Assinato, CEO da Fishing Raptor, marca brasileira com mais de 30 anos de história e cerca de 3 mil embarcações navegando pelo mundo, com modelos que vão de 26 a 51 pés.

Nove destinos brasileiros para praticar esportes náuticos no verão 1 de 10

“Nosso último lançamento, a Fishing 310 Saint Tropez, nasce para atender essa demanda: casco em V profundo insubmergível, motorização de popa dupla, solário na proa e cabine com banheiro fechado em um layout que equilibra desempenho e conforto. É a porta de entrada ideal para quem deseja ingressar no mercado náutico com segurança e curte tanto os esportes nas águas quanto o lazer. Outro modelo bastante procurado é a Fishing 410 Solarium, com portas laterais que ampliam a área de popa, um próximo passo para quem já vive o mar”, completa.

Entre os destinos que ganham espaço entre os donos de lanchas Fishing Raptor estão clássicos do litoral brasileiro, com boas condições de navegação e estrutura para receber quem pratica esportes náuticos. Confira a lista de alguns destinos indicados pelo maior fabricante de lanchas de lazer e esportes náuticos.

Paraty e Angra (RJ) – Entre ilhas, costões e águas mais abrigadas, a Costa Verde é ideal para mergulho, wakeboard e wakesurf, além de passeios em família por refúgios acessíveis apenas de barco. A combinação de mar calmo e cenários de Mata Atlântica preservada cria o ambiente perfeito para quem quer praticar esportes e relaxar a bordo.

Ilhabela e Ubatuba (SP) – Com dezenas de praias e acesso pela rodovia, Ubatuba permite combinar mergulho, pesca esportiva e esportes com prancha. As ilhas e os costões oferecem áreas calmas para ancoragem e convivência a bordo. A charmosa Ilhabela é mais um destaque para mergulho, pesca esportiva e lazer, com estrutura de marinas.

Florianópolis (SC) – A capital catarinense une mar aberto para quem gosta de emoção nas ondas e baías abrigadas,, perfeitas para wakeboard, mergulho e passeios de lancha. A estrutura de marinas e a vida à beira-mar ampliam as experiências. Além disso, gera fácil acesso à refúgios únicos para observação da fauna e da flora e para quem gosta de mergulho como a região de Bombinhas e Porto Belo.

Pantanal (MS) - Corumbá é a principal porta de entrada para a pesca no Pantanal Sul. O Rio Paraguai e seus afluentes são mundialmente famosos por espécies nativas de grande porte para a pesca sustentável.

Amazonas (AM) - Considerada a meca da pesca esportiva mundial de água doce. A pesca ocorre principalmente nos rios da Bacia Amazônica (como o Rio Negro), exigindo embarcações adaptadas (barcos-hotéis ou lanchas de pesca com motores de popa como as da Fishing Raptor).

Natal (RN) - Os barcos da Fishing Raptor são famosos mundialmente para quem gosta da pesca oceânica. Natal é a representante do Nordeste. A região possui águas quentes e claras, excelente para pesca de atum (principalmente o Yellowfin) e Dourados em alto-mar. As condições do vento e a profundidade próxima à costa favorecem a navegação.

Foz do Iguaçu (PR) - Foz do Iguaçu é um ponto importante no mapa da pesca esportiva brasileira, especialmente para quem busca pesca em água doce.

Salvador (BA) – A capital baiana é referência em pesca oceânica e esportes náuticos no Nordeste, com mar aberto, águas quentes e boa estrutura náutica. A região é conhecida pelas saídas para pesca de espécies como marlins e dourados, além de oferecer excelentes condições de navegação para quem deseja alternar dias de esporte em alto-mar com passeios costeiros por áreas como a Baía de Todos-os-Santos.