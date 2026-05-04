ASTROLOGIA

Universo envia respostas para suas finanças esta semana (4 a 8 de maio); saiba o que muda para Escorpião, Capricórnio e Gêmeos

Signos recebem um empurrão astral para organizar as contas e destravar ganhos represados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:15

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira chega com um convite irrecusável: colocar a vida financeira nos trilhos. Se o mês de maio começou meio bagunçado no seu bolso, hoje é o dia da faxina. Para os escorpianos, o foco é total na revisão de gastos. O céu pede cautela e um olhar clínico sobre para onde seu dinheiro está indo. Ao planejar os próximos passos com os pés no chão, você evita armadilhas e garante que o restante do mês seja muito mais tranquilo.



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Capricórnio, por sua vez, precisa ouvir a voz da intuição para não cair em ciladas profissionais que afetam o bolso. Sabe aquela proposta que parece boa demais para ser verdade? Ou aquele 'probleminha' no trabalho que pode virar uma dor de cabeça? Confie nos seus instintos. Sua capacidade de prever obstáculos será sua maior ferramenta para proteger seu patrimônio hoje. A disciplina capricorniana é o que vai garantir o saldo positivo no final do dia.



Já para os geminianos, a comunicação afiada é a chave para abrir novos cofres. Se você tem uma reunião de negócios, uma negociação de contrato ou até uma conversa sobre aumento, o momento é agora. Sua fala está magnética e sua capacidade de persuasão está no topo. Use esse talento para vender suas ideias e fechar acordos que tragam rentabilidade a longo prazo. O networking de hoje pode ser a semente de um grande lucro amanhã.

