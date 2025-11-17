Vai jogar na loteria? Veja os números que trazem sorte para cada signo nesta segunda (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:35
A segunda-feira chega com uma energia diferente: nada de pressa, nada de explosões emocionais, nada de correr sem saber para onde. Com a Lua Minguante em Virgem, o astral do dia favorece tudo o que é organizado, prático e estratégico, incluindo escolhas financeiras, intuições e até aquele palpite certeiro que você pode estar esperando.
A vibração desta segunda (17) não promete grandes saltos, mas garante algo melhor: clareza. É como se você conseguisse enxergar o que antes estava bagunçado, desde a rotina até as emoções. E, quando a mente se alinha, até os números da sorte começam a fazer mais sentido.
O clima é perfeito para ajustes, revisões e decisões pequenas que geram grandes resultados. Se você anda precisando colocar a vida em ordem, hoje o universo te dá um empurrão suave mas firme.
Veja as características dos signos
As 3 qualidades de cada signo
A energia da Lua Minguante em Virgem é um convite para alinhar a mente, a rotina e o coração. Nada grandioso precisa acontecer: basta ajustar o que estava fora do lugar. Até pequenos detalhes, inclusive escolhas de números, ganham força quando você está centrado.
Hoje, quem se organiza, prospera. E quem segue a intuição, encontra o próprio caminho.