Vai jogar na loteria? Veja os números que trazem sorte para cada signo nesta segunda (17)

A Lua Minguante em Virgem organiza a mente, traz foco e destaca números que vibram com cada signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:35

A segunda-feira chega com uma energia diferente: nada de pressa, nada de explosões emocionais, nada de correr sem saber para onde. Com a Lua Minguante em Virgem, o astral do dia favorece tudo o que é organizado, prático e estratégico, incluindo escolhas financeiras, intuições e até aquele palpite certeiro que você pode estar esperando.

A vibração desta segunda (17) não promete grandes saltos, mas garante algo melhor: clareza. É como se você conseguisse enxergar o que antes estava bagunçado, desde a rotina até as emoções. E, quando a mente se alinha, até os números da sorte começam a fazer mais sentido.

O clima é perfeito para ajustes, revisões e decisões pequenas que geram grandes resultados. Se você anda precisando colocar a vida em ordem, hoje o universo te dá um empurrão suave mas firme.

Confira agora a energia do dia para cada signo e os números de sorte:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 7, 14, 22

Dica: Foque no que importa antes de agir.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 2, 15, 31

Dica: Estabilidade primeiro, pressa depois.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 18, 27

Dica: Uma coisa de cada vez.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 9, 16, 34

Dica: Cuide das emoções com carinho.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 3, 12, 18

Dica: Comece com calma para brilhar depois.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 19, 33

Dica: Você enxerga o que ninguém vê.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 11, 20, 26

Dica: Equilíbrio é a palavra-chave.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 1, 13, 30

Dica: O avanço vem quando você corta o que só atrapalha.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 4, 17, 29

Dica: Reorganize suas metas.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 21, 38

Dica: Detalhes feitos com atenção evitam retrabalho e aumentam resultados.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 10, 23, 32

Dica: Anotar e organizar pensamentos ajuda a diminuir a ansiedade.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 16, 24, 37

Dica: Sua intuição está forte, mas a Lua pede análise antes de agir.



A energia da Lua Minguante em Virgem é um convite para alinhar a mente, a rotina e o coração. Nada grandioso precisa acontecer: basta ajustar o que estava fora do lugar. Até pequenos detalhes, inclusive escolhas de números, ganham força quando você está centrado.