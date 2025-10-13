INVESTIGAÇÃO

'Vale Tudo': delegado convoca duas suspeitas de matar Odete Roitman e uma é presa

Novela das 21h está na reta final com a pergunta que não quer calar: 'Quem matou Odete Roitman?'

Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:57

Delegado Mauro (Claudio Jaborandy) Crédito: Reprodução / TV Globo

A investigação da morte de Odete Roitman tem movimentado os capítulos finais de "Vale tudo" que prometem responder a pergunta que não quer calar: "Quem matou Odete Roitman?". Em breve, nos próximos capítulo da novela das 21h, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) colocará duas suspeitas de ter matado a socialite frente a frente.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) aparecerão sendo interrogadas pelo delegado, em uma acareação, processo que confronta duas pessoas que já depuseram por conta de novas provas ou de discrepância entre as falas. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira (15).

Celina voltará a mansão dos Roitman, enquanto Heleninha continuará na delegacia, onde receberá a visita de Marco Aurélio (Alexandre Nero), Tiago (Pedro Waddington) e Renato (João Vicente de Castro). No capítulo seguinte, ela já surgirá em uma penitenciária pagando pelo crime, já que ela dirá que não se lembra se matou ou não a mãe.

Reta final de ‘Vale Tudo’: o que vai rolar

A reta final de "Vale Tudo" promete fortes emoções, mistério e reviravoltas que vão marcar a história da teledramaturgia brasileira. A novela entra em sua última semana, entre os dias 13 e 18 de outubro, com segredos sendo expostos, personagens em colapso e a grande revelação sobre quem matou Odete Roitman.

Além do aguardado desfecho, a trama mostrará os impactos dos crimes de Marco Aurélio (Alexandre Nero), a disputa de poder na TCA e os dilemas vividos por Fátima (Bella Campos), Raquel (Taís Araujo) e Afonso (Humberto Carrão).