'Vale Tudo': delegado convoca duas suspeitas de matar Odete Roitman e uma é presa

Novela das 21h está na reta final com a pergunta que não quer calar: 'Quem matou Odete Roitman?'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:57

Delegado Mauro (Claudio Jaborandy)
Delegado Mauro (Claudio Jaborandy) Crédito: Reprodução / TV Globo

A investigação da morte de Odete Roitman tem movimentado os capítulos finais de "Vale tudo" que prometem responder a pergunta que não quer calar: "Quem matou Odete Roitman?". Em breve, nos próximos capítulo da novela das 21h, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) colocará duas suspeitas de ter matado a socialite frente a frente.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) aparecerão sendo interrogadas pelo delegado, em uma acareação, processo que confronta duas pessoas que já depuseram por conta de novas provas ou de discrepância entre as falas. As cenas estão  previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira (15).

Celina voltará a mansão dos Roitman, enquanto Heleninha continuará na delegacia, onde receberá a visita de Marco Aurélio (Alexandre Nero), Tiago (Pedro Waddington) e Renato (João Vicente de Castro). No capítulo seguinte, ela já surgirá em uma penitenciária pagando pelo crime, já que ela dirá que não se lembra se matou ou não a mãe. 

Reta final de ‘Vale Tudo’: o que vai rolar 

A reta final de "Vale Tudo" promete fortes emoções, mistério e reviravoltas que vão marcar a história da teledramaturgia brasileira. A novela entra em sua última semana, entre os dias 13 e 18 de outubro, com segredos sendo expostos, personagens em colapso e a grande revelação sobre quem matou Odete Roitman.

Além do aguardado desfecho, a trama mostrará os impactos dos crimes de Marco Aurélio (Alexandre Nero), a disputa de poder na TCA e os dilemas vividos por Fátima (Bella Campos), Raquel (Taís Araujo) e Afonso (Humberto Carrão).

“Vale Tudo” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir de 22h20, com exceção da quarta-feira, quando o capítulo vai ao ar mais cedo, às 20h35, por causa da transmissão do futebol.

Tags:

Vale Tudo Odete Roitman Morte de Odete Roitman Novelas da Rede Globo

