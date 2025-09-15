VEJA

VÍDEO: Atriz vencedora do Emmy 2025 leva tombo com a cara no chão e deixa troféu cair

Cristin Milioti foi vencedora de premiação na categoria Melhor Atriz por “O Pinguim”

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:09

Atriz foi filmada em entrada de evento Crédito: Divulgação | Max

Cenas inusitadas são comuns no dia a dia, mas quando acontecem em eventos, principalmente os transmitidos na TV e nas redes sociais, viram motivo de risos e até memes nas redes.

Cristin Milioti 1 de 6

Esse foi o caso de Cristin Milioti, vencedora do Emmy 2025 na categoria Melhor Atriz pela minissérie “O Pinguim”. A atriz passou sufoco no after party da premiação na noite deste domingo (14), em Los Angeles.

A americana deixou a estatueta cair após levar um tombo e bateu a cara no chão ao chegar na festa de comemoração que a HBO fez para celebrar os vencedores da noite.

A artista de 40 anos tinha trocado de roupa, mudando o vestido vermelho com o qual subiu ao palco do Peacock Theater para um look preto de jaqueta de couro. Além disso, ela também prendeu os cabelos.

Enquanto cumprimentava e sorria para fãs e pessoas ao lado de fora da festa, a atriz perdeu o equilíbrio e caiu.

“Meu Deus”, disse a atriz. Em seguida, a atriz foi prontamente ajudada por um homem que estava na entrada do evento, que também pegou a estatueta da atriz do chão. “Obrigada”, disse a atriz.