Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Atriz vencedora do Emmy 2025 leva tombo com a cara no chão e deixa troféu cair

Cristin Milioti foi vencedora de premiação na categoria Melhor Atriz por “O Pinguim”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:09

Atriz foi filmada em entrada de evento
Atriz foi filmada em entrada de evento Crédito: Divulgação | Max

Cenas inusitadas são comuns no dia a dia, mas quando acontecem em eventos, principalmente os transmitidos na TV e nas redes sociais, viram motivo de risos e até memes nas redes.

Cristin Milioti

Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais
Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais
Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais
Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais
Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais
Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Cristin Milioti por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Owen Cooper faz história e se torna o mais jovem vencedor do Emmy

Imagem - Saiba como assistir ao Emmy 2025 ao vivo na TV e no streaming

Saiba como assistir ao Emmy 2025 ao vivo na TV e no streaming

Imagem - Onde assistir às séries mais indicadas ao Emmy 2025

Onde assistir às séries mais indicadas ao Emmy 2025

Esse foi o caso de Cristin Milioti, vencedora do Emmy 2025 na categoria Melhor Atriz pela minissérie “O Pinguim”. A atriz passou sufoco no after party da premiação na noite deste domingo (14), em Los Angeles.

A americana deixou a estatueta cair após levar um tombo e bateu a cara no chão ao chegar na festa de comemoração que a HBO fez para celebrar os vencedores da noite.

A artista de 40 anos tinha trocado de roupa, mudando o vestido vermelho com o qual subiu ao palco do Peacock Theater para um look preto de jaqueta de couro. Além disso, ela também prendeu os cabelos.

Enquanto cumprimentava e sorria para fãs e pessoas ao lado de fora da festa, a atriz perdeu o equilíbrio e caiu.

“Meu Deus”, disse a atriz. Em seguida, a atriz foi prontamente ajudada por um homem que estava na entrada do evento, que também pegou a estatueta da atriz do chão. “Obrigada”, disse a atriz.

Leia mais

Imagem - Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Imagem - 6 dicas para proteger seus dados em caso de roubo do celular

6 dicas para proteger seus dados em caso de roubo do celular

Imagem - Todo mundo precisa tirar os sisos? Entenda como ele pode impactar o sorriso e quando é necessário tirar

Todo mundo precisa tirar os sisos? Entenda como ele pode impactar o sorriso e quando é necessário tirar

Mais recentes

Imagem - Homem tem dente implantado nos olhos e volta a enxergar; entenda caso

Homem tem dente implantado nos olhos e volta a enxergar; entenda caso
Imagem - Nina comete crime em 'Dona de Mim' e é ameaçada por Jacques

Nina comete crime em 'Dona de Mim' e é ameaçada por Jacques
Imagem - Alerta de traição: Escorpião, Câncer e Libra vão se decepcionar nesta semana

Alerta de traição: Escorpião, Câncer e Libra vão se decepcionar nesta semana

MAIS LIDAS

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
01

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
02

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas
04

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas