VÍDEO: Mulher vestida de noiva caminha em frente à cemitério e desperta curiosidade

Mulher aparece em imagens, vestida de branco, vagando em acostamento de pista

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:39

Mulher foi vista vagando na rua Crédito: Reprodução

Um vídeo que mais parece um filme de terror repercutiu nas redes sociais, após uma mulher vestida de noiva aparecer caminhando em frente a um cemitério em Uruaçu, no norte de Goiás.

A cena registrada nas proximidades do Cemitério Jardim das Oliveiras, às margens da GO-237, levantou várias teorias entre os moradores.

O vídeo foi gravado por um casal que preferiu não se identificar, na noite da última quarta-feira (22) quando avistaram uma pessoa de branco andando lentamente no acostamento, perto da pista.

Nas imagens, a mulher aparece descalça, com um longo vestido branco e os cabelos escuros caindo sobre o rosto, o que impossibilitou sua identificação. O traje se assemelha muito ao de uma noiva, o que contribuiu para o mistério em torno da cena.

Após o casal divulgar as imagens para uma página de notícias local, o registro se espalhou rapidamente, gerando curiosidade e comentários entre internautas.