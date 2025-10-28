VÍDEO: Mulher vestida de noiva caminha em frente à cemitério e desperta curiosidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:39
Um vídeo que mais parece um filme de terror repercutiu nas redes sociais, após uma mulher vestida de noiva aparecer caminhando em frente a um cemitério em Uruaçu, no norte de Goiás.
Mulher foi vista caminhando em frente à cemitério
A cena registrada nas proximidades do Cemitério Jardim das Oliveiras, às margens da GO-237, levantou várias teorias entre os moradores.
O vídeo foi gravado por um casal que preferiu não se identificar, na noite da última quarta-feira (22) quando avistaram uma pessoa de branco andando lentamente no acostamento, perto da pista.
Nas imagens, a mulher aparece descalça, com um longo vestido branco e os cabelos escuros caindo sobre o rosto, o que impossibilitou sua identificação. O traje se assemelha muito ao de uma noiva, o que contribuiu para o mistério em torno da cena.
Após o casal divulgar as imagens para uma página de notícias local, o registro se espalhou rapidamente, gerando curiosidade e comentários entre internautas.
Nas redes sociais, houveram diversas reações. “Se fosse fantasma atravessaria o portão do cemitério, na dúvida alguém chama o San e o Dean”, brincou um homem. “Pode ser uma pessoa precisando de ajuda psicológica, quem sabe perdeu seu amado e não confirmou”, escreveu outra pessoa.