Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Mulher vestida de noiva caminha em frente à cemitério e desperta curiosidade

Mulher aparece em imagens, vestida de branco, vagando em acostamento de pista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:39

Mulher foi vista vagando na rua
Mulher foi vista vagando na rua Crédito: Reprodução

Um vídeo que mais parece um filme de terror repercutiu nas redes sociais, após uma mulher vestida de noiva aparecer caminhando em frente a um cemitério em Uruaçu, no norte de Goiás.

Mulher foi vista caminhando em frente à cemitério

Mulher caminha nas ruas por Reprodução
Mulher caminha nas ruas por Reprodução
Mulher caminha nas ruas por Reprodução
1 de 3
Mulher caminha nas ruas por Reprodução

Leia mais

Imagem - Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

Imagem - Antes de namorar com Vini Jr, Virginia já foi DJ de Funk: ‘Arrastando a tabaca no chão’

Antes de namorar com Vini Jr, Virginia já foi DJ de Funk: ‘Arrastando a tabaca no chão’

Imagem - Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

A cena registrada nas proximidades do Cemitério Jardim das Oliveiras, às margens da GO-237, levantou várias teorias entre os moradores.

O vídeo foi gravado por um casal que preferiu não se identificar, na noite da última quarta-feira (22) quando avistaram uma pessoa de branco andando lentamente no acostamento, perto da pista.

Nas imagens, a mulher aparece descalça, com um longo vestido branco e os cabelos escuros caindo sobre o rosto, o que impossibilitou sua identificação. O traje se assemelha muito ao de uma noiva, o que contribuiu para o mistério em torno da cena.

Após o casal divulgar as imagens para uma página de notícias local, o registro se espalhou rapidamente, gerando curiosidade e comentários entre internautas.

Nas redes sociais, houveram diversas reações. “Se fosse fantasma atravessaria o portão do cemitério, na dúvida alguém chama o San e o Dean”, brincou um homem. “Pode ser uma pessoa precisando de ajuda psicológica, quem sabe perdeu seu amado e não confirmou”, escreveu outra pessoa.

Leia mais

Imagem - Dia do Macarrão: 4 receitas deliciosas e práticas para o almoço ou jantar

Dia do Macarrão: 4 receitas deliciosas e práticas para o almoço ou jantar

Imagem - 5 doenças sistêmicas que podem manifestar sinais sutis na boca

5 doenças sistêmicas que podem manifestar sinais sutis na boca

Imagem - 5 curiosidades sobre os peixes ornamentais

5 curiosidades sobre os peixes ornamentais

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio
Imagem - Antes de namorar com Vini Jr, Virginia já foi DJ de Funk: ‘Arrastando a tabaca no chão’

Antes de namorar com Vini Jr, Virginia já foi DJ de Funk: ‘Arrastando a tabaca no chão’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada