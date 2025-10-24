Acesse sua conta
Viih Tube mostra vídeo do filho de 11 meses mergulhando e encanta seguidores: ‘Lindo demais’

Ravi, de apenas 11 meses, foi registrado por Viih Tube na aula de natação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:10

Ravi encantou seguidores com registro feito por Viih Tube
Ravi encantou seguidores com registro feito por Viih Tube Crédito: Reprodução | Instagram

Viih Tube, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira (24), um vídeo que exala fofura. O filho Ravi, de apenas 11 meses, mergulhando de olhos abertos durante uma aula de natação. “Onze meses e já mergulhando. Nosso Ravi”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os seguidores se derreteram. “Até o Ravi com 11 meses sabe mergulhar, e eu com 26, não. Lindo demais”, escreveu uma seguidora com emoji de risos. “Que felicidade ver ele assim”, disse outra.

Muitos emanaram carinho e boas energias para Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro e teve que celebrar seu primeiro mês de vida no hospital. Ele recebeu alta hospitalar no dia 14 de dezembro, depois de ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com boletim de ocorrência emitido pelo hospital, o bebe deu entrada com quadro de enterocolite no dia 25 de novembro. A enterocolite se trata de uma inflamação do intestino delgado e grosso que pode ser causada por infecções, alergias ou problemas de circulação sanguínea.

Em outro momento, através dos stories do Instagram, a influenciadora exibiu registros da filha, Lua di Felice, de 2 anos, também na natação. “Ontem eu assistindo o show da minha nadadora, enquanto o pai fazia com o Ravi”, escreveu na publicação. No registro, Lua aparece com um look de natação e touca rosa, pulando na piscina, num momento de diversão.

Em momento compartilhado recentemente nas redes sociais, Viih não conteve as lágrimas ao ouvir uma música feita para o filho caçula pela primeira vez. “Aumenta o som para assistir a esse Story. Ficamos 19 dias com o Ravi na UTI e foi lá que descobrimos verdadeiramente nossa fé. Essa música é para todas as famílias que passam por momentos difíceis com seus filhos”, escreveu Eliezer, de 35 anos, ao mostrar a esposa emocionada.

Lua na natação
Lua na natação Crédito: Reprodução | Instagram

“Essa música é pra fortalecer a coisa mais importante que a gente tem: a fé. Ps: a música ainda não está na voz das crianças. Está na voz da Elisa, a compositora”, disse o influenciador.

