Luísa Sonza se afasta das redes sociais por tempo indeterminado após expor traição do ex na TV

Luísa Sonza no Mais Você. Crédito: TV Globo

Após expor a traição do ex-namorado, Chico Moedas, no programa "Mais Você", da Globo, na última quarta-feira (20), Luísa Sonza resolveu se afastar das redes sociais. Segundo a central oficial de fãs da cantora, a equipe confirmou neste domingo (24) que a artista desinstalou todos os aplicativos do seu celular por tempo indeterminado. Ela vai seguir apenas com as publicações contratuais de publicidade e com a divulgação do seu álbum.

No Instagram, o afastamento da cantora das redes foi um dos assuntos mais comentados nas últimas horas. "Ela faz terapia?", quis saber uma fã. "Não acredito mais no amor", confessou outra, mostrando estar decepcionada com o ocorrido entre o ex-casal. "Vamos orar por ela", sugeriu uma terceira. "Ela merece um pouco de sossego", declarou mais uma.

A participação de Luísa no matinal de Ana Maria Braga foi um dos temas mais comentados da última semana. A artista leu uma carta aberta para Chico ao anunciar o rompimento do relacionamento.

? AGORA: Confira o momento onde Luísa Sonza expõe a traição AO VIVO de Chico e o fim do relacionamento dos dois. pic.twitter.com/ZxEpbUylq6 — POPTime (@siteptbr) September 20, 2023

Veja o texto completo que Luísa Sonza leu no Mais Você:

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que desencarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora.

Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição. Como se a traição já não bastasse.

Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe para você. Invalidando tudo o que a gente pensa acredita, vê, tudo o que é real. Nos atacam sem parar, como se não fossemos nada. Mentem olhando no olho, como se fossemos uma ameba, que cai em qualquer coisa que eles possam dizer.

A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo, que nada é grave. Sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje você não vai vencer. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias, e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir e acabando por ter que ficar com o traidor dentro de casa.