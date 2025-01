FORÇA DE CASA

Após empate, Bahia estreia na Fonte Nova diante do Atlético de Alagoinhas para recuperar pontos perdidos

Confronto contra o Carcará ocorre nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 02:00

Bahia recebe o Atlético de Alagoinhas nesta quinta (16), na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia empatou por 0x0 no primeiro jogo da temporada, mas encontra nesta quinta-feira (16) uma nova oportunidade para recuperar os pontos perdidos e poder comemorar o primeiro triunfo na temporada. Nada melhor para alcançar o objetivo com a força da torcida no primeiro jogo da Fonte Nova em 2025 para receber o Atlético de Alagoinhas, a partir das 21h30. O confronto é válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano.

"É um encontro em que todos nós estamos ansiosos para ter com a torcida. A expectativa para os garotos também é altíssima. Existe uma ansiedade para que eles possam jogar dentro da nossa casa, para que possam sentir a vibração da torcida" Leonardo Galbes Treinador da equipe sub-20 do Bahia

Seguindo o projeto traçado para a categoria, os atletas do sub-20 do Esquadrão continuam tendo protagonismo na busca por oportunidades na equipe principal. Em clima de lavagem do Senhor do Bonfim, o confronto da vez pode significar uma redenção para jogadores do elenco. Com 13 gols marcados e uma assistência na base em 2024, o atacante Tiago ganha nova chance de fazer seu primeiro gol pela equipe profissional do Bahia.

Jogadores como o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Marcos Victor, o lateral esquerdo Ryan, o atacante Everton Moraes e o defensor Caio Roque devem continuar somando minutos contra o Atlético-BA. O treinador Leonardo Galbes tem o desafio de dosar as expectativas e conseguir pontuar enquanto o elenco principal faz pré-temporada em Girona, na Espanha.

Após a partida contra a Jacuipense, o técnico lamentou o estado do gramado e explicou como as condições do campo prejudicam o jogo de sua equipe. Apesar da Fonte Nova ter sofrido queixas de Rogério Ceni durante o ano passado, a expectativa é de que o time tenha condições para desempenhar o mais próximo do esperado pelo comandante tricolor.

"Temos um time que, além de jovem, é muito técnico e precisa de uma bola no chão, de uma velocidade um pouco mais do gramado e isso acaba segurando um pouco. Obviamente segura para as duas equipes, sofremos igual, mas foi o fator determinante para que a gente não conseguisse dar a velocidade na partida que gostaríamos"