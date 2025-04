CONFIANÇA

Após empate, Carpini comemora gol marcado por Lucas Braga: 'Vale mais do que o ponto'

Atacante foi protagonista do lance do gol marcado pelo Leão após jogada individual e finalização certeira

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 23:19

Vitória conseguiu um empate contra o Fluminense após gol de Lucas Braga Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após mostrar reação ao vencer o Fortaleza dentro de casa, o Vitória foi ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (20) para tentar continuar com a sequência tímida de três jogos sem sair de campo derrotado. A missão quase foi "por água abaixo", mas o atacante Lucas Braga saiu do banco de reservas e mostrou qualidade para garantir um ponto dentro do Maracanã. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Thiago Carpini valorizou a atuação do jogador.>

Além da maturidade para reagir ao gol sofrido, o comandante rubro-negro destacou a importância do gol de Lucas Braga, exaltando o espírito de grupo e superação pessoal do jogador após críticas da torcida em reações a atuações abaixo do jogador. Contra a Universidad Católica de Quito, no Barradão, o atacante foi substituído sob vaias.>

"Valorizar a sequência, o ponto conquistado, e a maturidade para assimilar e pontuar após tomar o gol contra o Fluminense no Maracanã. Isso foi muito importante. É valorizar que, aqui no Vitória, a gente não desiste das pessoas. Uma alegria muito grande é empatar com o gol do Lucas Braga por tudo que ele passou. Eu acho que a gente entende o que é um time e começa a se tornar uma equipe quando a dor do Braga é a nossa e a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele merecia esse gol. A gente não desiste das pessoas, nós não podemos fazer isso", disse. >

Temos um ambiente muito saudável, de erros e acertos. Faz parte do processo. A lição é essa, feliz com Braga e com a festa que o grupo fez dentro do vestiário por ele ter feito o gol. Isso para mim vale mais até do que o ponto, porque a nossa caminhada é longa e vamos precisar de todos Thiago Carpini Treinador do Vitória

Este foi o segundo gol marcado por Lucas Braga com a camisa do Vitória. Antes, o atacante tinha balançado as redes contra o Atlético de Alagoinhas, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano. Já são 13 jogos vestindo o uniforme vermelho e preto em 2025. Na saída do campo, o jogador valorizou o resultado conquistado e comemorou o gol marcado.>

Sabíamos que seria um jogo difícil, poucas equipes vão vir aqui e conseguir arrancar um ponto do Fluminense. Cada oportunidade que a gente tivesse no jogo teria que ser crucial para poder marcar. Fui feliz e consegui [marcar o gol] Lucas Braga Atacante do VItória