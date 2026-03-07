Acesse sua conta
Bahia e Vitória estão escalados para a final do Campeonato Baiano; veja os times

Equipes se enfrentam às 17h, na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:17

Bahia e Vitória se enfrentam pela final do Campeonato Baiano
Bahia e Vitória se enfrentam pela final do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

Bahia e Vitória já estão escalados para o 506º Ba-Vi da história, que será disputado logo mais, às 17h, na Arena Fonte Nova, válido pela final do Campeonato Baiano de 2026. Enquanto Rogério Ceni não fez grandes mexidas no Esquadrão, Jair Ventura promoveu algumas mudanças no Leão da Barra.

No Bahia, a única alteração em relação à equipe que venceu a Juazeirense na semifinal é a saída de Caio Alexandre, que não reúne condições físicas para a partida. Para o seu lugar, Rogério Ceni optou pela entrada de Acevedo no meio-campo. Fora essa mudança, o treinador mantém a base do time que venceu o Cancão por 4x2 e garantiu vaga na decisão do estadual.

Com isso, o Bahia está escalado com Ronaldo; Roman, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

O Tricolor também tem desfalques confirmados para a final, já que Kanu, David Duarte, Gilberto, Michel Araújo e Ruan Pablo seguem fora por problemas físicos.

Relembre como foram as últimas 10 finais do Campeonato Baiano decididas entre Bahia e Vitória

2009: Vitória campeão após vencer a ida em Pituaçu por 2x1 e empatar a volta no Barradão por 2x2 por Reprodução
2010: Vitória campeão após vencer a ida em Pituaçu por 1x0 e perder a volta no Barradão por 2x1 por Reprodução
2012: Bahia campeão após empatar a ida no Barradão por 0x0 e empatar a volta em Pituaçu por 3x3 por Reprodução
2013: Vitória campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 7x3 e empatar a volta no Barradão por 1x1 por Reprodução
2014: Bahia campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 2x0 e empatar a volta em Pituaçu por 2x2 por Reprodução
2016: Vitória campeão após vencer a ida no Barradão por 2x0 e perder a volta na Fonte Nova por 1x0 na. por Reprodução
2017: Vitória campeão após empatar a ida na Arena Fonte Nova por 1x1 e empatar a volta no Barradão por 0x0 por Reprodução
2018: Bahia campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 2x1 e vencer a volta no Barradão por 1x0 por Reprodução
2024: Vitória campeão após vencer a ida no Barradão por 3x2 e empatar a volta na Arena Fonte Nova por 1x1 por Victor Ferreira/ECV
2025: Bahia campeão após vencer a ida na Arena Fonte Nova por 2x0 e empatar a volta no Barradão por 1x1. por Letícia Martins/ECB
1 de 10
2009: Vitória campeão após vencer a ida em Pituaçu por 2x1 e empatar a volta no Barradão por 2x2 por Reprodução

Do lado do Vitória, Jair Ventura promoveu duas mudanças em relação ao time que eliminou o Jacuipense na semifinal. A primeira é a entrada do jovem Edenilson no time titular, substituindo Caíque Gonçalves, que foi expulso no último jogo e cumpre suspensão. A outra alteração acontece na lateral direita, com Nathan Mendes retornando após se recuperar de lesão e assumindo a vaga que vinha sendo ocupada por Matheus Silva.

Dessa forma, o Leão da Barra vai a campo com Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Edu e Ramon; Edenilson, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.

A equipe rubro-negra também chega para a decisão com desfalques, já que Luan Cândido, Pedro Henrique, Rúben Ismael e Renzo López estão fora por questões físicas, enquanto Cacá, Diego Tarzia e Anderson Pato não podem atuar por não estarem inscritos no Campeonato Baiano.

