TÁ CHEGANDO A HORA

Bahia e Vitória estão escalados para a final do Campeonato Baiano; veja os times

Equipes se enfrentam às 17h, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:17

Bahia e Vitória se enfrentam pela final do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

Bahia e Vitória já estão escalados para o 506º Ba-Vi da história, que será disputado logo mais, às 17h, na Arena Fonte Nova, válido pela final do Campeonato Baiano de 2026. Enquanto Rogério Ceni não fez grandes mexidas no Esquadrão, Jair Ventura promoveu algumas mudanças no Leão da Barra.

No Bahia, a única alteração em relação à equipe que venceu a Juazeirense na semifinal é a saída de Caio Alexandre, que não reúne condições físicas para a partida. Para o seu lugar, Rogério Ceni optou pela entrada de Acevedo no meio-campo. Fora essa mudança, o treinador mantém a base do time que venceu o Cancão por 4x2 e garantiu vaga na decisão do estadual.

Com isso, o Bahia está escalado com Ronaldo; Roman, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

? Com novo número de @CachaAcevedo, nosso Esquadrão tá definido!



? Assista ao vivo e com imagens na TV Bahêa no YouTube ➡️ https://t.co/SAUUuYWtoH #BBMP pic.twitter.com/iilxUmmtko — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 7, 2026

O Tricolor também tem desfalques confirmados para a final, já que Kanu, David Duarte, Gilberto, Michel Araújo e Ruan Pablo seguem fora por problemas físicos.

Do lado do Vitória, Jair Ventura promoveu duas mudanças em relação ao time que eliminou o Jacuipense na semifinal. A primeira é a entrada do jovem Edenilson no time titular, substituindo Caíque Gonçalves, que foi expulso no último jogo e cumpre suspensão. A outra alteração acontece na lateral direita, com Nathan Mendes retornando após se recuperar de lesão e assumindo a vaga que vinha sendo ocupada por Matheus Silva.

Dessa forma, o Leão da Barra vai a campo com Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Edu e Ramon; Edenilson, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.