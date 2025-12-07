ESQUADRÃO DEFINIDO

Bahia x Fluminense: veja a escalação do Tricolor para o último jogo do ano

Jogo acontece neste domingo (7), às 16h, no Maracanã

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:12

Time do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do Tricolor para o duelo decisivo é o retorno de Jean Lucas ao time titular, substituindo Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão diante do Sport.

Como um triunfo garante ao Bahia uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025, o técnico Rogério Ceni optou por força máxima e evitou qualquer mudança inesperada. A única alteração realmente significativa é a entrada de Jean Lucas no meio-campo.

Com isso, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.