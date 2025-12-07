Acesse sua conta
Bahia x Fluminense: veja a escalação do Tricolor para o último jogo do ano

Jogo acontece neste domingo (7), às 16h, no Maracanã

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:12

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do Tricolor para o duelo decisivo é o retorno de Jean Lucas ao time titular, substituindo Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão diante do Sport.

Relembre os últimos confrontos entre Bahia e Fluminense

Fluminense 2x0 Bahia - Quartas de final Copa do Brasil 2025 por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia 1x0 Fluminense - Quartas de final Copa do Brasil 2025 por Letícia Martins/EC Vitória
Bahia 3x3 Fluminense - 19ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fluminense 1x0 Bahia - 21ª rodada Série A 2024 por Celo Gil/EC Bahia
Bahia 2x1 Fluminense 2ª rodada Série A 2024 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Fluminense 2x0 Bahia - Quartas de final Copa do Brasil 2025 por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Como um triunfo garante ao Bahia uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025, o técnico Rogério Ceni optou por força máxima e evitou qualquer mudança inesperada. A única alteração realmente significativa é a entrada de Jean Lucas no meio-campo.

Com isso, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Para esta partida, Ceni não poderá contar com David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, todos no departamento médico. A novidade entre os reservas é o jovem Dell, destaque da Seleção Brasileira e artilheiro no Mundial Sub-17.

