Bahia x Fluminense: veja a escalação do Tricolor para o último jogo do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:12
O Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do Tricolor para o duelo decisivo é o retorno de Jean Lucas ao time titular, substituindo Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão diante do Sport.
Relembre os últimos confrontos entre Bahia e Fluminense
Como um triunfo garante ao Bahia uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025, o técnico Rogério Ceni optou por força máxima e evitou qualquer mudança inesperada. A única alteração realmente significativa é a entrada de Jean Lucas no meio-campo.
Com isso, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Para esta partida, Ceni não poderá contar com David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, todos no departamento médico. A novidade entre os reservas é o jovem Dell, destaque da Seleção Brasileira e artilheiro no Mundial Sub-17.