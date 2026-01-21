Com volta de titulares, Vitória está escalado para enfrentar a Juazeirense

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:15
Vitória e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2026, e o Leão está escalado. Novamente sob o comando do técnico Jair Ventura, os rubro-negros contam com a volta de jogadores considerados titulares, como Renato Kayzer, Erick, Gabriel Baralhas e outros.
Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Juazeirense: Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Victor Ramos e Daniel Nazaré; Bino, Elivelton e Douglas Nathan; Anderson Pato, Juninho Tardelli e Adriano Pardal. Técnico: Zé Carijé
Após três empates consecutivos utilizando um time alternativo comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro volta a ser dirigido por Jair Ventura em busca de ganhar ritmo de jogo antes do início do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 6ª colocação, o Leão da Barra tem como objetivo subir na tabela do estadual. Para o confronto, o treinador terá poucos desfalques: o zagueiro Zé Marcos, suspenso, o centroavante Renzo López, lesionado.
A Juazeirense vive um momento de recuperação no Campeonato Baiano. Após estrear com um empate diante do Bahia de Feira e sofrer derrota para o Galícia, o Cancão de Fogo conquistou sua primeira vitória na rodada passada ao bater o Jequié por 1x0.
Com quatro pontos, a equipe comandada por Zé Carijé busca manter a boa sequência para permanecer na zona de classificação à próxima fase. O clube tenta se inspirar no triunfo por 2x0 sobre o Vitória, no Adauto Moraes pela Copa do Nordeste de 2024, última vez que venceu o Leão.