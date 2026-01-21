Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com volta de titulares, Vitória está escalado para enfrentar a Juazeirense

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:15

Renato Kayzer celebrando gol marcado contra o Bragantino
Renato Kayzer celebrando gol marcado contra o Bragantino Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2026, e o Leão está escalado. Novamente sob o comando do técnico Jair Ventura, os rubro-negros contam com a volta de jogadores considerados titulares, como Renato Kayzer, Erick, Gabriel Baralhas e outros.

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca

Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória

Juazeirense: Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Victor Ramos e Daniel Nazaré; Bino, Elivelton e Douglas Nathan; Anderson Pato, Juninho Tardelli e Adriano Pardal. Técnico: Zé Carijé

Após três empates consecutivos utilizando um time alternativo comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro volta a ser dirigido por Jair Ventura em busca de ganhar ritmo de jogo antes do início do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 6ª colocação, o Leão da Barra tem como objetivo subir na tabela do estadual. Para o confronto, o treinador terá poucos desfalques: o zagueiro Zé Marcos, suspenso, o centroavante Renzo López, lesionado.

LEIA MAIS 

Caso de doping foi o real motivo da saída de Romarinho do Vitória; entenda

Volante revelado pelo Vitória encaminha acerto com rival do Leão na Série A

Vitória x Juazeirense: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

A Juazeirense vive um momento de recuperação no Campeonato Baiano. Após estrear com um empate diante do Bahia de Feira e sofrer derrota para o Galícia, o Cancão de Fogo conquistou sua primeira vitória na rodada passada ao bater o Jequié por 1x0.

Com quatro pontos, a equipe comandada por Zé Carijé busca manter a boa sequência para permanecer na zona de classificação à próxima fase. O clube tenta se inspirar no triunfo por 2x0 sobre o Vitória, no Adauto Moraes pela Copa do Nordeste de 2024, última vez que venceu o Leão.

Mais recentes

Imagem - Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez
Imagem - AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano
Imagem - Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs