FUTEBOL OU MMA?

Jogador é banido do futebol após aplicar voadora criminosa em adversário

Lance ocorreu na 4ª divisão da Indónesia

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:24

Momento em que Hilmi acerta Firman Crédito: Reprodução

Um episódio de extrema violência marcou o futebol indonésio e terminou com uma punição pesada. O jogador Muhammad Hilmi Gimnastiar, do Putrajaya, foi banido de forma permanente do futebol após aplicar uma voadora criminosa em um adversário durante a partida contra o Perseta 1970, válida pela quarta divisão do país.

O lance ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Putrajaya já perdia por 4x0. Em uma disputa sem bola, Gimnastiar saltou e acertou com as travas da chuteira o peito de Firman Nugraha Ardhiansy. A violência do golpe provocou ferimentos imediatos, obrigando a substituição do jogador atingido.

Pertandingan liga 4 Pasuruan putra jaya vs Perseta Tulungagung 1970 firman Nugraha terkapar di tendang Sangat kencang oleh Muhammad Hilmi nomor 23 langsung di kartu merah dan pemain dilarang bermain bola seumur hidup dan kena sanksi 2.8 juta denda pemain putra jaYa pic.twitter.com/F9F7mtmsFx — febriyanto99 (@febriyanto993) January 7, 2026

Diante da gravidade do caso, a Associação de Futebol da Indonésia baniu Hilmi do futebol local permanentemente. A decisão foi tomada baseada nos artigos 48 e 49 do Código Disciplinar da federação.

“O ato de chutar um jogador adversário que resulta em lesão grave é um ato de violência e uma violação grave, por isso houve a proibição vitalícia de atividades futebolísticas. Esperamos que essa decisão seja uma lição para todos do futebol da Indonésia a respeitarem o espírito esportivo e a segurança dos jogadores”, declarou a Associação em nota.