Jogador é banido do futebol após aplicar voadora criminosa em adversário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:24
Um episódio de extrema violência marcou o futebol indonésio e terminou com uma punição pesada. O jogador Muhammad Hilmi Gimnastiar, do Putrajaya, foi banido de forma permanente do futebol após aplicar uma voadora criminosa em um adversário durante a partida contra o Perseta 1970, válida pela quarta divisão do país.
O lance ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Putrajaya já perdia por 4x0. Em uma disputa sem bola, Gimnastiar saltou e acertou com as travas da chuteira o peito de Firman Nugraha Ardhiansy. A violência do golpe provocou ferimentos imediatos, obrigando a substituição do jogador atingido.
Diante da gravidade do caso, a Associação de Futebol da Indonésia baniu Hilmi do futebol local permanentemente. A decisão foi tomada baseada nos artigos 48 e 49 do Código Disciplinar da federação.
“O ato de chutar um jogador adversário que resulta em lesão grave é um ato de violência e uma violação grave, por isso houve a proibição vitalícia de atividades futebolísticas. Esperamos que essa decisão seja uma lição para todos do futebol da Indonésia a respeitarem o espírito esportivo e a segurança dos jogadores”, declarou a Associação em nota.
Além da proibição definitiva, Muhammad Hilmi Gimnastiar foi desligado do clube e multado em 2,5 milhões de rupias, valor equivalente a cerca de R$ 900.