Jogador é banido do futebol após aplicar voadora criminosa em adversário

Lance ocorreu na 4ª divisão da Indónesia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:24

Momento em que Hilmi acerta Firman
Momento em que Hilmi acerta Firman Crédito: Reprodução

Um episódio de extrema violência marcou o futebol indonésio e terminou com uma punição pesada. O jogador Muhammad Hilmi Gimnastiar, do Putrajaya, foi banido de forma permanente do futebol após aplicar uma voadora criminosa em um adversário durante a partida contra o Perseta 1970, válida pela quarta divisão do país.

O lance ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Putrajaya já perdia por 4x0. Em uma disputa sem bola, Gimnastiar saltou e acertou com as travas da chuteira o peito de Firman Nugraha Ardhiansy. A violência do golpe provocou ferimentos imediatos, obrigando a substituição do jogador atingido.

Diante da gravidade do caso, a Associação de Futebol da Indonésia baniu Hilmi do futebol local permanentemente. A decisão foi tomada baseada nos artigos 48 e 49 do Código Disciplinar da federação.

“O ato de chutar um jogador adversário que resulta em lesão grave é um ato de violência e uma violação grave, por isso houve a proibição vitalícia de atividades futebolísticas. Esperamos que essa decisão seja uma lição para todos do futebol da Indonésia a respeitarem o espírito esportivo e a segurança dos jogadores”, declarou a Associação em nota.

Além da proibição definitiva, Muhammad Hilmi Gimnastiar foi desligado do clube e multado em 2,5 milhões de rupias, valor equivalente a cerca de R$ 900.

