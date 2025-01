MUITO ALÉM DOS HYPOLITO

Saiba quem são os atletas que passaram pelo BBB

De surfistas de ondas gigantes a corredores, lutadores e ginastas, conheça os esportistas que entraram no Big Brother Brasil

Marina Branco

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:06

Diego Hypólito ao lado da irmã, Daniele Crédito: Reprodução/Instagram

Todo fã das Olimpíadas se interessou pela entrada de Diego e Daniele Hypolito no BBB 25, que teve sua primeira edição na noite de ontem (13). O que muitos não sabem é que a dupla está longe de ser a estreia de atletas no reality, que já recebeu algumas estrelas do esporte.

Desde a adoção do grupo “Camarote” na edição de 2020, formado por participantes convidados pela emissora, atletas se tornaram mais comuns entre os concorrentes do Big Brother Brasil, especialmente os olímpicos.

Antes do camarote, o BBB recebeu apenas uma atleta - Marinalva Almeira, participante do BBB 17 que foi duas vezes pioneira no programa, como primeira esportista e primeira participante com deficiência.

Marinalva, ex-BBB Crédito: Reprodução

A atleta paralímpica é uma estrela do atletismo, esporte que pratica desde os 15 anos, quando sofreu um acidente rodoviário e precisou amputar a perna. Desde então, foi recorde brasileiro no salto em distância, aprendeu a disputar na vela e ainda alcançou o oitavo lugar nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, na classe Skud 18. No BBB, foi quinto lugar.

Já no esquema de camarotes, o primeiro esportista foi Lucas Chumbo, participante do BBB 20. Chumbo foi o primeiro eliminado e o primeiro surfista de ondas gigantes do programa. Um ano após o BBB, ele ainda participou do No Limite, reality show de resistência vivendo na mata.

Lucas Chumbo é especialista em ondas gigantes Crédito: Victor Eleutério Costa/Red Bull Content Pool

Na mesma edição de Chumbo, entrou Petrix, segundo eliminado de 2020. Ginasta, ele foi parte da seleção brasileira de ginástica artística até 2016.

Em sua passagem pela seleção, foram dois Mundiais e dois Jogos Pan-Americanos, levando um ouro e uma prata por equipes. No time brasileiro, Petrix passou por uma fase difícil, até que denunciou o técnico Fernando de Carvalho Lopes por abuso sexual em 2017.

Petrix, ginasta ex-BBB Crédito: Reprodução

Após a denúncia, ele se naturalizou português e passou a defender Portugal na ginástica. Hoje, é aposentado do esporte e trabalha em uma plataforma digital de negócios.

Vindo de um BBB 21 sem atletas, o 22 trouxe Paulo André, ou P. A. Contrariando os dois atletas camarote até então, ele foi longe no programa, sendo o primeiro esportista a alcançar a final, terminando em segundo lugar.

Paulo André na esquerda, disputando corrida pelo Brasil Crédito: Wagner Carmo/CBAt

P. A. é velocista de 100m rasos, e inclusive defendeu o Brasil nas Olimpíadas de Paris no ano passado. Em seu currículo, carrega uma semifinal do Mundial de 2019 e dos Jogos Olímpicos de 2020, além de uma prata nos Pan-Americanos de 2019. Em Paris, não veio medalha. Após mudar de vida depois do BBB, ele terminou sua prova em último lugar.

Junto a Chumbo, Pedro Scooby integra a lista de surfistas de ondas gigantes no BBB, entrando na edição de 2022. Amigo do participante do BBB 20, Scooby durou até o 16º paredão, querido por seu jeito distraído e tranquilo de ser.

Pero Scooby na cobertura para canal Crédito: Cazé TV

Fora das telas, o nome de Scooby não deixou de preencher as redes sociais pelas brigas com sua ex-esposa Luana Piovani, com quem tem três filhos. Entre fofocas e boas relações na casa, o surfista se tornou comentarista da Cazé TV após o programa.

No BBB 23, foi a vez das artes marciais. Lutador de MMA, Antonio Carlos Júnior, ou Cara de Sapato, já esteve no UFC e teve seu jogo marcado pela amizade com a campeã do programa, Amanda Meirelles.

Cara de Sapato e Amanda Crédito: Divulgação

No entanto, o final da história não foi bom para Cara de Sapato. Sem ser eliminado, ele foi expulso por importunação sexual, por acusações de cometer ato libidinoso contra a participante externa Dania Mendez.

Antes dos irmãos Hypolito, o último atleta a entrar na casa mais famosa do Brasil foi Vinicius Rodrigues, quinto eliminado do BBB 24. Velocista paralímpico, ele marcou presença nas Olimpíadas de Paris no mesmo ano de sua temporada no programa.

Vinícius Rodrigues no BBB Crédito: Reprodução

Quando tinha 19 anos, Vinicius sofreu um acidente de moto e teve que amputar a perna esquerda. Com isso, se tornou atleta, e em Paris chegou à terceira posição na prova dos 100m rasos pela classe T63, que inclui atletas com transtorno do movimento de grau moderado em uma das pernas ou ausência dos membros acima do joelho.