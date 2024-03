FALTA UM JOGO

Vitória recebe Barcelona de Ilhéus no Barradão para consolidar vaga na final

O rubro negro contará com o retorno do goleiro Lucas Arcanjo para a partida deste domingo (17)

Publicado em 17 de março de 2024 às 05:00

O lateral PK deve começar entre os titulares na partida deste domingo (17) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A viagem até Ilhéus para disputar a partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano contra o Barcelona terminou em 2x0 para o Vitória, no estádio Mário Pessoa. Agora, o Leão recebe a equipe do Sul da Bahia dentro de casa para garantir a classificação e voltar à decisão estadual após cinco edições fora. Os torcedores poderão apoiar o rubro-negro no Barradão neste domingo, às 16h, pelo jogo de volta.

Com a vantagem na ida, o Vitória pode perder por até um gol de diferença para chegar à final. Caso o Barcelona reverta o placar e termine com o 2x0 a seu favor, a vaga será definida nos pênaltis. Para avançar direto, o time de Ilhéus tem que ganhar por três gols ou mais de diferença. Quem se classificar vai enfrentar o vencedor de Bahia x Jequié.

Com a vaga encaminhada, o técnico Léo Condé comemorou o resultado do primeiro confronto e enalteceu o seu elenco. O treinador destacou os feitos do grupo desde o ano passado para lembrar que o Vitória tem se acostumado a deixar para trás resultados negativos tanto no cenário estadual como no nacional.

“Esse grupo nosso levou o Vitória para a primeira divisão, conseguiu conquistar o título do Campeonato Brasileiro, venceu o Ba-Vi depois de vários anos e também conseguiu a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem de forma direta. Então esse é um grupo vencedor. É claro que a gente deu um passo importante, mas ainda não nos classificamos. Temos o máximo de respeito ao adversário”, disse Condé, ressaltando que a semifinal não acabou.

Após a partida, a direção do Leão deu dois dias de descanso aos jogadores, que voltaram a treinar na quarta-feira, já com a presença dos reforços. Apesar de estarem regularizados, os novos contratados só terão a primeira chance de estrear diante do Bahia, pela Copa do Nordeste, devido ao fim do período de inscrição de novos atletas no Campeonato Baiano.

Por outro lado, o goleiro Lucas Arcanjo está à disposição. Depois de uma lesão e da morte do pai, o goleiro tem chances de retornar à meta rubro-negra contra o Barcelona. Ao todo, ele foi desfalque durante dez compromissos. Já Léo Gamalho está recuperado da lesão no joelho sofrida no fim do ano passado, mas é dúvida para o duelo.

O Vitória defende uma invencibilidade de 20 jogos dentro do Barradão. O último revés sofrido pelo Leão foi contra o Criciúma, pela 12ª rodada da Série B de 2023. Na ocasião, o time catarinense ganhou por 1x0. Vale destacar que o rubro-negro perdeu apenas dois duelos em casa durante toda a segunda divisão do ano passado. Nestes últimos 20 compromissos como mandante, venceu 16 e empatou quatro.

O rival

Já o Barcelona de Ilhéus chega para a partida com a necessidade de reverter o placar sofrido dentro de casa. Para o terceiro embate entre os dois times neste ano, a Onça não poderá contar com o volante Tauã, expulso no jogo de ida após receber o segundo cartão amarelo na etapa final. Ele havia entrado ainda aos 12 minutos de jogo no lugar do meia Hadrian, que deixou o campo machucado e é dúvida para a partida deste domingo.

Como visitante, a equipe do Sul da Bahia tem somente 40% de aproveitamento, com seis pontos ganhos em 15 disputados. Outro fator que joga contra o clube fundado em 2019 é o histórico de times que se classificaram para a final após perder o primeiro jogo da semi.