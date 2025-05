PROCURA

Bahia tem 11 desaparecidos por dia em 2025; saiba o que fazer se alguém sumir

Estado registrou pelo menos 951 desaparecidos até março deste ano

Yan Inácio

Publicado em 7 de maio de 2025 às 05:15

Número de sumidos no período cresceu 133% em relação aos últimos cinco anos Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

A adolescente Hosana Adriana da Cruz Nascimento, de 17 anos, sumiu após sair do colégio e avisar aos amigos que iria para a casa de uma amiga. A menina, moradora da Organização de Auxílio Fraterno (OAF), foi encontrada na segunda-feira (5), mas, enquanto duraram as buscas por nove dias, ela fez parte da estatística de 11 pessoas que desaparecem diariamente na Bahia neste ano. >

Jovem vive na OAF desde os 10 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Além do número alarmante, nos últimos cinco anos, o total de pessoas desaparecidas entre janeiro e março cresceu preocupantes 133%. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). A estatística também aponta que até março de 2025, pelo menos 951 pessoas desapareceram no estado. >

As razões para um desaparecimento são inúmeras e podem variar desde conflitos com a família, problemas psicológicos e até envolvimento com crimes. "Dentre os motivos registrados estão: ocorrências de perda de contato voluntário, dependência química, comprometimento da saúde mental, conflito familiar, possível vítima de sequestro, homicídio ou feminicídio, além de ausência de notificação de óbito", pontuou o promotor Rogério Queiroz ao CORREIO em entrevista no ano passado.>

Desaparecimentos na Bahia

Ainda conforme os dados do Sinesp, a Bahia é o sexto estado com mais desaparecidos no Brasil até março. Os homens são maioria dos sumidos na estatística, representando mais de 60% dos casos. Entre as faixas etárias, mais de 70% daqueles que desaparecem têm mais de 18 anos. Um deles é o mineiro Mauro Lúcio da Silva, de 55 anos, que sumiu em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, no dia 5 de abril.>

Ele realizava uma excursão religiosa com um grupo de pessoas e não retornou para o hotel onde estava hospedado. Num primeiro momento, a Polícia Civil levantou a hipótese de que Mauro tinha ido sozinho ao Morro do Bom Jesus, atração religiosa da região, às 17 horas daquele dia, no entanto, investigações posteriores demonstraram que o homem partiu em direção oposta ao morro.>

Mauro Lúcio é natural de Viçosa, em Minas Gerais; bombeiros fizeram buscas no Morro após o desaparecimento Crédito: Reprodução

"Ele possivelmente está vagando pela cidade e, até onde nós conseguimos captar imagens dele, está bem afastado da região do Morro de Bom Jesus. Por estar desorientado, ele passou cerca de três vezes pela mesma rua", afirmou o delegado Marcos Aurélio de Oliveira Porto, responsável pelas investigações, ao g1. >

Em nota, a Polícia Civil informou que as buscas seguem e contam com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Marinha do Brasil. Cães farejadores, drones e embarcações, além de incursões diurnas e noturnas em áreas de mata também estão sendo realizadas. Qualquer informação que possa ajudar na localização deve ser repassada pelo número 181 ou diretamente em uma unidade policial.>

No entanto, também há aqueles que estão no lado oposto da estatística e podem ajudar a ilustrar as motivações por trás de um desaparecimento. Um caso recente foi o de Marisvaldo dos Santos Silva, baiano que desapareceu após sair para pedalar em junho de 2022, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e foi encontrado em abril na Costa Rica, país da América Central. Naquele ano, ele foi uma das 7.398 pessoas que sumiram na Bahia, de acordo com o Sinesp.>

Depois de quase três anos em terras costarriquenhas vivendo de bicos com auxílio de outros imigrantes e passando por pelo menos seis países, o rapaz foi localizado e deportado para o Brasil após ser flagrado sem a documentação regulamentada. Ele voltou ao país no dia 21 de abril e disse que não entrou em contato com os familiares para não preocupá-los.>

A motivação para a “fuga”, segundo o rapaz, foi a busca por melhores condições de vida em outra nação. A mãe, contudo, disse ao g1 que o filho tem esquizofrenia e não aceita o diagnóstico nem a medicação necessária. Não foi a primeira vez que ele sumiu. Em 2022, Marisvaldo saiu para pedalar e só foi localizado dias depois no Espírito Santo.>

O que fazer quando alguém desaparece?

A lei diz que uma pessoa desaparecida é qualquer indivíduo cujo paradeiro é desconhecido até que sua recuperação e identificação tenha sido confirmada por vias físicas ou científicas. A Polícia Civil alerta que não é necessário aguardar 24 horas para alertar as autoridades quando um familiar ou conhecido desaparece.>

O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia ou em uma delegacia eletrônica. Depois, é a hora de juntar informações básicas como fotos recentes em boa qualidade, nome completo, data de nascimento, CPF, endereço, telefone, descrições físicas, ou se a pessoa tem algum problema de saúde.>

O registro do último local em que a pessoa foi vista ou qualquer outro detalhe que possa ser relevante também são cruciais para as buscas. Informar a polícia sobre o desaparecimento é outro ponto importantíssimo. Caso a pessoa seja menor de idade, é necessário contatar o Conselho Tutelar.>

O cadastro no sistema Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pode colaborar com as buscas. O programa sistematiza e cruza informações provenientes de diversos órgãos, ajudando na busca de pessoas em situação de desaparecimento, vítimas de suspeita de tráfico de pessoas e identificação de pessoas localizadas.>

Uma lista de pessoas desaparecidas na Bahia pode ser conferida no perfil da Delegacia de Proteção à Pessoa no Instagram (@desaparecidospcba) e no site. Quem tiver informações sobre alguém que está desaparecido deve entrar em contato com a Polícia Civil através do WhatsApp (71 99631-6538) e telefone (71 3116-0124).>