TRANSPORTE

BRT ganha novo percurso neste final de semana; veja

Trajeto começará a ser realizado no sábado (29)

O aniversário de Salvador terá mais do que uma programação cultural intensa. A partir de sábado (29), quando a capital baiana completa 476 anos, a mobilidade da cidade ganhará um reforço. A linha 2 do BRT será ampliada até o Rio Vermelho , na altura da Vila Militar. Entenda abaixo como vai funcionar o novo percurso. >

Uma visita guiada foi feita pela pela Secretaria Municipal de Mobilidade à imprensa, que pôde fazer o percurso antes da inauguração oficial. Com a mudança, os passageiros farão o trajeto entre a Estação Rodoviária do BRT e o Rio Vermelho em cerca de 30 minutos, em média.>

Atualmente, a linha 2 do BRT termina na Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, onde os ônibus retornam ao terminal. Com a expansão, os eles seguem pela rua Rio Grande do Sul, acessam a faixa exclusiva da avenida Manoel Dias da Silva, passam por Amaralina e chegam à altura da Vila Militar, em frente ao antigo Bompreço. Depois, o retorno é feito pela rua Oswaldo Cruz.>