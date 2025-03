LUTO

Corpo de dentista morta em tiroteio na Paralela é seguido em cortejo durante sepultamento

Larissa Azevedo foi atingida durante um tiroteio no dia 14 de março, na Avenida Paralela, em Salvador

Relembre o caso

Larissa Azevedo teve a morte confirmada no último sábado (22). No dia 14 ela foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos após ser atingida no tórax e ter o pulmão perfurado durante um tiroteio na Avenida Paralela, em Salvador. A jovem estava na garupa de um mototaxista indo para o trabalho, quando foi atingida pela troca de tiros entre policiais e integrantes de facções, por volta das 7h20.>