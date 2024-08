MESMO SEM CORPO

Delegado diz que ex-marido de professora vai responder por ocultação de cadáver: 'temos outros tipos de provas'

“De acordo com as provas que nós obtivemos, é muito difícil Ariane estar viva. Tem filmagens dela entrando no carro dele no dia em que sumiu, ele falou no interrogatório que a pegou naquele dia, que ela mantinha encontros semanais com ele, mesmo ele morando com outra pessoa. Nós temos outros tipos de provas, como as testemunhais, documentais e declarações de parentes”, disse.