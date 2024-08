CRIME

Ex-companheira relata convívio com suspeito de matar delegada Patrícia Jackes: "Bem explosivo"

Tancredo Neves confessou a autoria do crime, que aconteceu no último domingo

O homem suspeito de matar a delegada Patrícia Jackes em Santo Antônio de Jesus acumula queixas por violência doméstica. Em entrevista à TV Bahia, uma ex-companheira de Tancredo Neves relatou como era o relacionamento com o acusado, que confessou ter asfixiado a vítima.

“Ele sempre mostrou um comportamento bem explosivo. Era só ele que estava certo em tudo, o dono da razão. Se eu discordasse, ele começava a me colocar como errada e a se fazer de vítima. Eu descobri que ele tinha uma noiva e ele negou. Quando eu disse que não queria mais, ele me bloqueou, eu o bloqueei e segui minha vida”, disse.

A jovem, que não quis se identificar, é uma modelo de 21 anos. Ela conta que teve um filho com o suspeito e que sofria ameaças no relacionamento, culminando num pedido de medida protetiva contra Tancredo.

“Eu pedi a medida protetiva por receio das ameaças. Ele dizia que a família tinha condições, que ele fosse preso, iria dar um tiro na minha boca, que era para um carro passar por cima de mim, me ‘esbagaçar’. Ele me chamou para ir morar com ele e eu sempre neguei porque tinha medo e falava que preferia ficar na minha cidade. E evitava deixar ele nervoso porque sempre que brigávamos, ele ficava explosivo e começava a xingar”, prosseguiu.