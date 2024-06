SALVADOR

Garota de programa é presa por suspeita de extorquir homem que caiu do hotel em Pernambués

O caso aconteceu no mês de maio e a vítima, na tentativa de fugir das agressões da autora, caiu do quinto andar de um hotel

Uma mulher foi presa por policiais da 11ª Delegacia Territorial (DT) do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta segunda-feira (17), por suspeita de extorsão. Ela é suspeita de envolvimento numa ocorrência registrada em um hotel de Pernambués, em maio deste ano, quando um homem caiu do quinto andar do estabelecimento.

As investigações apontaram que a vítima contratou os serviços da investigada, que é garota de programa, porém a suspeita cobrou um valor acima do acertado anteriormente. “Como o homem se recusou a pagar, ela ameaçou expor conversas íntimas entre eles”, informou o titular da 11ª DT/Tancredo Neves, delegado Maurício Moradillo.

“Receoso do cumprimento da ameaça, ele fez o pagamento do programa via PIX, mas transferiu por engano o valor para a conta de outra mulher, desencadeando um novo desentendimento com a investigada, que chegou a agredir o homem”, acrescentou Moradillo.

Com o intuito de fugir das agressões, a vítima tentou sair pela janela do quarto, quando se desequilibrou e caiu do quinto andar do hotel. Ainda de acordo com as investigações, no dia 9 de junho a acusada fez mais uma vítima, o que reforçou o pedido de prisão contra ela.

“A partir de realização de oitivas e da ocorrência registrada na Central de Flagrantes, no último dia 9, tivemos indícios suficientes para representar judicialmente contra a mulher”, destacou o delegado.