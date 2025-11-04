Homem assalta turista e tenta fugir pelo mar em Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:51
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (4) após assaltar uma turista argentina na orla de Ondina, em Salvador. Ele roubou o celular da vítima, que estava na região da Praia da Sereia, e tentou fugir pelo mar.
Agentes da Guarda Civil Municipal, lotados no Grupo de Apoio ao Turista (GAT), foram acionados por populares e conseguiram alcançar o homem. Ele confessou o roubo e informou que havia jogado o aparelho da turista na água. O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Proteção ao Turista para as providências cabíveis, segundo a Guarda Municipal.
Há um mês, um turista argentino foi esfaqueado durante um assalto também na Avenida Oceânica, nas imediações do Morro do Cristo, no bairro da Barra.
Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) foram acionados com a informação de que dois turistas foram vítimas de roubo e que durante a ação, um deles foi atingido por golpes de arma branca. O suspeito do crime foi preso quatro dias após a ocorrência.