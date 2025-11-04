CRIME

Homem assalta turista e tenta fugir pelo mar em Ondina

Suspeitou roubou o celular da vítima na Avenida Oceânica

Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:51

Homem foi preso após assaltar turista em Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (4) após assaltar uma turista argentina na orla de Ondina, em Salvador. Ele roubou o celular da vítima, que estava na região da Praia da Sereia, e tentou fugir pelo mar.

Agentes da Guarda Civil Municipal, lotados no Grupo de Apoio ao Turista (GAT), foram acionados por populares e conseguiram alcançar o homem. Ele confessou o roubo e informou que havia jogado o aparelho da turista na água. O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Proteção ao Turista para as providências cabíveis, segundo a Guarda Municipal.

Há um mês, um turista argentino foi esfaqueado durante um assalto também na Avenida Oceânica, nas imediações do Morro do Cristo, no bairro da Barra.