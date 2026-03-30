POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues chega ao 24° pedido de empréstimo e total ultrapassa R$ 32,2 bilhões

Pedido será enviado à Alba nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:50

Total de solicitações supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores Crédito: WUIGA RUBINI/GOVBA

O Governo da Bahia anunciou que enviará à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) mais um pedido de empréstimo, no valor de R$ 5,5 bilhões. A quantia será destinada a obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário feitas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Com a nova solicitação, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegará ao 24° pedido de empréstimo do mandato.

De acordo com comunicado enviado pelo governo à imprensa, para garantir o empréstimo de mais de R$ 5 bilhões e a execução das obras, o Governo Federal terá a contragarantia do Governo do Estado, uma vez que os recursos serão contratados pela própria Embasa, que também é responsável pelo pagamento dos financiamentos.

Até o ano passado, os valores dos pedidos de empréstimos feitos pelo governador chegavam a R$ 26,7 bilhões. O valor supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores do petista. Algumas das sessões da Alba que analisaram os pedidos foram marcadas por obstruções de mais de 15 horas, com a oposição sendo contrária a aprovação.