'Olhei para o lado e meu marido estava praticamente morto', revela esposa de turista suíço baleado em Stella Maris

Christophe Moser se recupera ao lado da esposa, a baiana Marli Moser, no Litoral Norte

Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 09:12

Christophe Moser Crédito: Arquivo Pessoal

O turista suíço baleado no bairro de Stella Maris, em Salvador, está se recuperando longe da cidade. Cristophe Moser e a esposa, a baiana Marli Moser, preferiram ficar no Litoral Norte para ter mais tranquilidade, após ele ter ficado em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital. Depois do episódio, o medo tem sido constante, especialmente à noite. "Nem eu e nem Chris saímos mais à noite desde que tudo aconteceu", revelou Marli.

O casal, que comprou um apartamento no bairro onde o crime aconteceu, não retornou ao local e decidiu vender o imóvel. "Acabamos de comprar um apartamento em Stella Maris por achar um lugar estratégico, perto das praias que mais gostamos, também do aeroporto e da Praia do Forte, onde gostamos de passar nossas férias. Mas, não tenho mais interesse em manter esse apartamento e irei colocar à venda", disse.

O último dia 8 deixou um trauma no casal que mora na Europa e estava de férias na capital baiana. "É difícil dormir, pois a cena se repete na nossa cabeça. Eu tenho pesadelos. Há uma mistura de medo, frustração e tristeza. Estamos os dois muito abalados", contou a baiana.

Cristophe e Marli saíam do estacionamento de um restaurante quando foram fechados por outro carro. "O criminoso já desceu do carro atirando, foram pelo menos quatro tiros. Como o nosso carro ainda estava em movimento de marcha ré, meu marido apenas teve o reflexo de apertar mais o acelerador para fugir dos tiros, eu abaixei a cabeça, nosso carro bateu contra um muro".

Quando Marli levantou a cabeça, viu que o marido tinha sido baleado. "Eu olhei para o lado e meu marido estava praticamente morto".

O suspeito de atirar em Christophe foi identificado como Railan Santos Barbosa, de 27 anos. Railan foi localizado após uma investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na Rua Duque de Caxias, no Bairro da Paz.

A Polícia Civil informou que o suspeito, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, atirou contra os agentes durante a abordagem e, no tiroteio, foi atingido. Ele foi socorrido ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. O homem era também suspeito de realizar uma tentativa de latrocínio em uma farmácia na Av. Pinto de Aguiar, em Pituaçu.

Marli saiu do Brasil há 21 anos, e dois anos antes de se mudar, teve sua casa completamente saqueada enquanto trabalhava. O marido, por sua vez, nunca tinha passado por nenhuma situação de violência em Salvador, e relata que a cidade é muito especial para ele - mas, agora, marcada pelo trauma e pela insegurança. “O medo tomou conta de uma parte importante que antes era somente alegria para nós”, disse o casal.

Os filhos da vítima com a baiana não vieram a Salvador com os pais, e relatam estarem com medo de visitar a cidade, que já foi tantas vezes destino da família.

A notícia do crime cruzou o oceano e repercutiu na imprensa suíça. "Essa notícia passou em todos os jornais na Suíça, infelizmente chegou até lá. Para os suíços, que estão acostumados com um nível de segurança bem maior, a percepção sobre Salvador e a Bahia já era de cautela, mesmo antes desse episódio. Com o que aconteceu, sinto que essa imagem de insegurança só se reforçou", avaliou Marli.