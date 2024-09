ASSINATURA

Renovação de contrato para a gestão da OSBA é assinada nesta quarta-feira

Licitação foi vencida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), que administra a orquestra desde 2017

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 20:41

Documento foi assinado nesta quarta (25) Crédito: Matheus Landim/GOVBA

O novo contrato de gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) foi assinado na tarde desta quarta-feira (25) pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-BA). O ato ocorreu no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas. O local servirá como sede temporária da orquestra durante a reforma do Teatro Castro Alves.

De acordo com a Secult-BA, o documento, na ordem de R$ 26 milhões, garante a cessão da administração da OSBA para a ATCA pelos próximos 24 meses, contando a partir de 1º de outubro de 2024. A associação está à frente da orquestra desde 2017 e venceu o último edital em disputa com o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), ligada ao maestro Ricardo Castro (Neojiba).

Para Carlos Prazeres, maestro regente da OSBA, a assinatura representa um incentivo crucial para a continuidade do funcionamento da orquestra. “Estamos muito felizes, porque essa continuidade reflete o verdadeiro sentido da OSBA: ser do povo e continuar do povo. Hoje, a OSBA é uma orquestra sinfônica que está abraçada e conectada com sua sociedade, e isso faz muita diferença”, afirmou.

“Sob a liderança de Carlos Prazeres, a orquestra teve um avanço significativo ao longo dos últimos dez anos. Ele conseguiu unir a música orquestral clássica com a música popular, algo que faz parte da essência do próprio maestro. Junto com a OSBA, ele aproximou o público e a sociedade baiana, promovendo reflexos positivos no estado como um todo”, disse a diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima

O secretário de cultura Bruno Monteiro afirma que o novo contrato tem como objetivo a promoção de políticas públicas voltadas para a divulgação da música de concerto, com destaque para a interiorização das atividades da OSBA. "Queremos que toda a riqueza artística e cultural da OSBA seja cada vez mais difundida por toda a Bahia, encantando e atraindo novos públicos. Mas, especialmente, desejamos que ela ofereça uma nova perspectiva de vida para os jovens de todo o estado”, destacou.

Histórico

Em 2023, a Secult lançou um edital para selecionar uma Organização Social para gerir a Osba. Inscreveram-se a ATCA - que já geria a orquestra - e o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), ligada ao maestro Ricardo Castro (Neojiba).

Em julho, o resultado dava o IDSM como vencedor e a ATCA era desclassificada. Segundo a Secult, a ATCA não havia atingido a nota técnica mínima para chegar à fase seguinte do processo de seleção por falta de comprovação da experiência no critério de gestão e execução de serviços de gestão, e divulgação da música de concerto.

O IDSM chegou a indicar que o paulista Cláudio Cruz seria o novo maestro da Osba. Mas a ATCA recorreu e conseguiu a desclassificação do concorrente. Como os dois únicos concorrentes foram eliminados, o edital foi declarado tecnicamente “fracassado”. Por isso, foi lançado o novo edital neste ano, em que a IDSM decidiu não concorrer.