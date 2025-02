LUTO

Secult cancela programação no Pelourinho após desabamento de teto da Igreja de São Francisco de Assis

Um turista paulista morreu no acidente

A previsão era que ocorresse um aulão de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), no Largo Tereza Batista, e apresentações de Djalma Ferreira e Baile Retrofolia, no Largo Pedro Arcanjo.>

"Nós tomamos a iniciativa de suspender toda a programação cultural de hoje no Pelourinho, também em respeito às vítimas, e vamos acompanhar, o governo do Estado está à disposição. Já conversei com a ministra Margareth Menezes por telefone, informando sobre o ocorrido e também conversamos com a representação da Prefeitura Municipal e do Poder Público, com certeza podem contar com o apoio necessário nessa hora, mas agora é um momento de solidariedade e de aguardamos o resultado da investigação", declarou o dirigente da pasta, Bruno Monteiro. >