Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sobe para 11 o número de pacientes que perderam a visão após mutirão em clínica de Salvador

Local permanece permanece interditado e com o contrato suspenso com a Prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:44

Clínica Clivan
Clínica Clivan Crédito: Reprodução/TV Bahia

Ao menos 11 pacientes perderam a visão de um dos olhos após participarem de um mutirão de cirurgias de catarata em uma clínica oftalmológica de Salvador. A Clivan, localizada na Avenida Garibaldi, segue interditada após as denúncias. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

A pasta informou que segue acompanhando os pacientes submetidos à cirurgia realizada no dia 26 de fevereiro deste ano. Ainda segundo a secretaria, 26 pessoas continuam internadas e sem previsão de alta.

Dessas, 11 foram submetidas ao procedimento de evisceração ocular, que consiste na remoção da parte interna do olho. "Todos estão assistidos pela rede pública, com revisões periódicas definidas individualmente, conforme avaliação clínica de cada caso", informa a SMS. 

Leia mais

Imagem - Cerca de 150 pacientes relatam complicações após cirurgias em clínica oftalmológica de Salvador

Cerca de 150 pacientes relatam complicações após cirurgias em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Apenas um escritório de advocacia de Salvador afirma ter recebido mais de 150 relatos de pacientes que tiveram complicações após procedimentos realizados na clínica, entre 2022 e este ano. Entre os problemas citados estão perda do globo ocular e da visão, manchas na visão, secreções e visão embaçada.

Interdição

A Clivan foi interditada após as denúncias de pacientes que perderam a visão. A clínica é particular, mas oferece mutirões em convênio com o SUS. Após o ocorrido, a Prefeitura suspendeu o contrato com a unidade.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a interdição do estabelecimento e disse que a clínica está "devidamente licenciada junto à Vigilância Sanitária Municipal, com alvará sanitário vigente". A pasta ainda afirmou que o mutirão que contou com mais de 130 procedimentos não foi autorizado pela Prefeitura

Doenças oftalmológicas (nos olhos)

Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
1 de 5
Derrame ocular por Shutterstock

Sobre as denúncias, a Clivan afirma, em nota, que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram seguidos desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico dos pacientes.

"A clínica realiza mais de oito mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio", acrescenta.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informou que após fiscalizações realizadas na clínica, instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido. Havendo indícios suficientes, o caso pode resultar na abertura de um processo ético-profissional.

"O Conselho ressalta que todos os processos éticos tramitam sob sigilo, assegurando-se o amplo direito à defesa e ao contraditório. Eventuais sanções públicas, após o trânsito em julgado, serão devidamente divulgadas para conhecimento da sociedade", diz. 

Mais recentes

Imagem - Ação gratuita oferece agendamento de consultas para mulheres em Salvador

Ação gratuita oferece agendamento de consultas para mulheres em Salvador
Imagem - Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos

Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos
Imagem - Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador

Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda
01

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
03

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
04

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor