Supeito de liderar tráfico de Periperi é localizado no interior da Bahia

Suspeito é um dos comandantes do tráfico do Subúrbio de Salvador

A manhã desta sexta-feira (28) para a Polícia Civil foi de trabalho no interior da Bahia. Após buscas, um dos responsáveis pelos ataques criminosos em Mirantes de Periperi, em abril deste ano, foi preso na cidade de Berimbau.

Durante a operação Narké 2, dois mandados cumpridos e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, além de posse ilegal de arma de fogo e munições foram realizados pelas equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), totalizando 40 policiais na ação.

Apontado como líder de um grupo criminoso do Subúrbio de Salvador, o homem estava com todo o material ao ser localizado pelos policiais. Além disso, a ação também foi realizada os municípios de Conceição do Jacuípe, Alagoinhas e Inhambupe. Ele seria responsável pelos ataques ocorridos em Mirantes de Periperi, em abril deste ano.