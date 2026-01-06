TRAGÉDIA

Tragédia: Casal é encontrado morto após filha de 3 anos pedir ajuda a vizinha

As mortes aconteceram no distrito de Humildes. A mulher apresentava sinais de violência enquanto o homem, de enforcamento.

Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:53

Rosemeire Teixeira Pereira e Carlos Andre Cerqueira Santos já tinham um historico de brigas Crédito: Redes Sociais

Um casal foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (6) na residência onde morava, localizada na Rua Paraíso do Sol, no povoado da Caboronga, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A filha do casal, identificados como Rosemeire Teixeira Pereira e Carlos André Cerqueira Santos, uma criança de três anos que estava em casa com os corpos dos pais desde o último domingo (4), abordou uma vizinha para pedir ajuda.

De acordo com informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Rosemeire Teixeira Pereira, de 35 anos, e Carlos André Cerqueira Santos, de 43 anos. A estimativa inicial é de que o casal estivesse morto há dois dias.



O corpo da mulher apresentava sinais de violência provavelmente provocados por golpes de marreta, enquanto o homem foi encontrado em situação de enforcamento. A área do crime foi isolada por guarnições da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) até a conclusão dos levantamentos cadavéricos realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e pela Polícia Civil.

A dinâmica da descoberta aponta que a criança relatou à vizinha que os pais estariam "deitados na cama". Na sequência, a avó materna das vítimas conseguiu acessar o interior da residência, onde confirmou os óbitos de Rosemeire e Carlos.

Ao Acorda Cidade, o Major Reis, comandante da 67ª CIPM, detalhou o cenário trágico encontrado pelos policiais. Segundo ele, Rosemeire pode ter sido assassinada enquanto dormia.