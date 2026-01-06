Tragédia: Casal é encontrado morto após filha de 3 anos pedir ajuda a vizinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:53
Um casal foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (6) na residência onde morava, localizada na Rua Paraíso do Sol, no povoado da Caboronga, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A filha do casal, identificados como Rosemeire Teixeira Pereira e Carlos André Cerqueira Santos, uma criança de três anos que estava em casa com os corpos dos pais desde o último domingo (4), abordou uma vizinha para pedir ajuda.
De acordo com informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Rosemeire Teixeira Pereira, de 35 anos, e Carlos André Cerqueira Santos, de 43 anos. A estimativa inicial é de que o casal estivesse morto há dois dias.
O corpo da mulher apresentava sinais de violência provavelmente provocados por golpes de marreta, enquanto o homem foi encontrado em situação de enforcamento. A área do crime foi isolada por guarnições da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) até a conclusão dos levantamentos cadavéricos realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e pela Polícia Civil.
A dinâmica da descoberta aponta que a criança relatou à vizinha que os pais estariam "deitados na cama". Na sequência, a avó materna das vítimas conseguiu acessar o interior da residência, onde confirmou os óbitos de Rosemeire e Carlos.
Ao Acorda Cidade, o Major Reis, comandante da 67ª CIPM, detalhou o cenário trágico encontrado pelos policiais. Segundo ele, Rosemeire pode ter sido assassinada enquanto dormia.
De acordo com o Major Reis, da Polícia Militar, o casal possuía um histórico recorrente de conflitos. Em entrevista ao portal Acorda Cidade, o oficial detalhou que Rosemeire foi morta possivelmente por golpes de marreta desferidos por Carlos, que atingiram a região da cabeça da vítima", afirmou a autoridade.