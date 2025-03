SITUAÇÃO NORMALIZADA

Trânsito volta ao normal na Rótula do Abacaxi após incêndio em poste

Causas das chamas ainda estão sendo investigadas, diz Neonergia Coelba

O trânsito na Rótula do Abacaxi, em Salvador, voltou ao normal por volta das 18h desta segunda-feira (10) após interrupção pela tarde . Um poste pegou fogo na região, o que causou a interrupção em frente ao Assaí, sentido Avenida Heitor Dias.>

A Neonergia Coelba informou que uma interrupção no serviço foi registrada após um incêndio em cabos durante a atuação de uma empresa de telecomunicações. As causas da ocorrência, no entanto, ainda estão sendo investigadas. >